Не разомкнуть. Косметолог перечислила причины отеков и мешков под глазами

Первое и самое очевидное — это различные заболевания мочевыделительной системы: почки, мочевой пузырь (могут быть как острые, так и хронические заболевания), аутоимунные проблемы, опухоли. Словом, все, что связано с мочевыделительной системой, может давать отеки. В этих случаях отеки, как правило, будут локализованы не только под глазами, но и в других частях тела: например, часто наблюдаются отеки нижних конечностей, также бывают достаточно выраженные отеки кистей рук.