Не просто пищевые добавки: правда ли, что принимать БАДы опасно?

Так, хоть сами по себе содержащиеся в сертифицированных БАДах вещества безопасны, они могут вступать в реакцию с другими медикаментами, которые принимает человек, что чревато негативными последствиями для здоровья. Например, некоторые препараты для лечения ВИЧ и СПИДА, сердечных заболеваний, депрессии, паралича, а также противозачаточные средства могут терять эффективность в сочетании с популярным ингредиентом для БАДов — экстрактом зверобоя. Другой пример — разжижающий кровь витамин Е. Несмотря на всю пользу вещества (поддержание иммунитета, нормализация гормонального фона и многое другое), оно может быть опасно в сочетании с антикоагулянтами (препараты, предотвращающие развитие тромбоза), провоцировать у пациентов внутреннее кровотечение или даже инсульт. Опасность представляет и прием нескольких БАДов одновременно, а также добавки с экзотическими компонентами. Однако учесть все нюансы может только врач, поэтому начинать принимать биологически активные добавки самостоятельно не рекомендуется.