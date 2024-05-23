Не просто пищевые добавки: правда ли, что принимать БАДы опасно?

Что такое БАДы?
Согласно определению Роспотребнадзора, БАДы (биологически активные добавки) — это природные или идентичные им биологически активные вещества, предназначенные для непосредственного приема (в виде таблеток, капсул
В России БАДы официально отнесены к категории пищевых продуктов: они не являются лекарственными препаратами, а потому могут продаваться без рецепта. В российском законодательстве зафиксировано, что биологически активной добавкой продукт можно считать только в том случае, если содержащиеся в нем вещества соответствуют определенной, нелекарственной дозировке. Хороший пример — омега-3: если его содержание в препарате не превышает 600 мг, то он относится к БАДам. Если же ограничение превышается, то товар считается лекарством.
Какие виды БАДов существуют?
Биоактивные добавки можно разделить на три основные группы:
- нутрицевтики;
- парафармацевтики;
- пробиотики и пребиотики.
Разберем каждую из них подробнее.
Нутрицевтики — это особая группа биодобавок, которые служат дополнительным источником необходимых для здорового функционирования организма веществ, например аминокислот, витаминов и минералов. Они помогают справиться с дефицитом и восстановить баланс микроэлементов в теле.
Парафармацевтики служат другой цели. Они способствуют укреплению здоровья, а также могут использоваться для профилактики различных заболеваний. Однако содержащиеся в них вещества по прежнему должны соответствовать установленной немедицинской дозировке.
Задача пробиотиков и пребиотиков же, несмотря на различные принципы воздействия, одна, а именно — улучшить качество пищеварения. Пробиотики содержат микроорганизмы, которые способствуют улучшению состава и функционирования микрофлоры кишечника. Пребиотики, в свою очередь, полезны для уже существующих в кишечнике микроорганизмов: они стимулируют рост и активность флоры ЖКТ, что способствует улучшению качества пищеварения и общего состояния здоровья.
Как сертифицируют БАДы в России?
Для того чтобы получить право называться биологически активной добавкой, продукт должен пройти государственную регистрацию и получить свидетельство Роспотребнадзора (СГР). В ходе сертификации тщательно исследуют состав продукта, чтобы убедиться, что входящие в него активные вещества безопасны для людей, а их соотношение находится в рамках установленной нормы. Кроме того, товар проверяют на соответствие гигиеническим, санитарным и эпидемиологическим стандартам. После этого становится возможной добровольная сертификация БАД в РФ для повышения конкурентоспособности продукта, а также подтверждения его пользы для потребителя. При наличии СГР можно быть уверенным в качестве и безопасности продукта, при соблюдении рекомендованных дозировок и правил приема.
Однако на рынке все еще можно встретить некачественные БАДы. Роспотребнадзор предупреждает, что многие маркетплейсы предлагают продукцию, позиционируемую как БАД, к пище, при этом не зарегистрированную в установленном порядке (чаще всего это БАДы для мужского и женского здоровья или снижения веса). Такие продукты могут представлять опасность для потребителя, поэтому лучше приобретать биодобавки в специализированных магазинах или аптеках.
Можно ли начать принимать БАДы без предварительной консультации с врачом?
Роспотребнадзор объясняет, что БАДы не являются безопасными в плане побочных эффектов препаратами, а потому к их приему нельзя подходить безответственно. Особенно осторожно нужно быть уязвимым группам граждан: лицам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и кормящим матерям, а также пожилым людям.
Так, хоть сами по себе содержащиеся в сертифицированных БАДах вещества безопасны, они могут вступать в реакцию с другими медикаментами, которые принимает человек, что чревато негативными последствиями для здоровья. Например, некоторые препараты для лечения ВИЧ и СПИДА, сердечных заболеваний, депрессии, паралича, а также противозачаточные средства могут терять эффективность в сочетании с популярным ингредиентом для БАДов — экстрактом зверобоя. Другой пример — разжижающий кровь витамин Е. Несмотря на всю пользу вещества (поддержание иммунитета, нормализация гормонального фона и многое другое), оно может быть опасно в сочетании с антикоагулянтами (препараты, предотвращающие развитие тромбоза), провоцировать у пациентов внутреннее кровотечение или даже инсульт. Опасность представляет и прием нескольких БАДов одновременно, а также добавки с экзотическими компонентами. Однако учесть все нюансы может только врач, поэтому начинать принимать биологически активные добавки самостоятельно не рекомендуется.
Как понять, что БАДы качественные и безопасные?
Для того чтобы отличить качественный продукт от того, который может представлять опасность, достаточно посмотреть на упаковку товара. С 2023 года в России в отношении биодобавок внедрена обязательная маркировка при помощи специальных кодов на упаковке (правило распространяется и на отечественных, и на иностранных производителей). Так товары попадают в систему «Честный знак», которая помогает потребителям отслеживать качество продукции.
Работает это так: сначала производитель передает в базу данных описание товаров и свои реквизиты. После этого система выпускает необходимое количество уникальных кодов, которые по защищенным каналам связи возвращаются к производителю. Их необходимо нанести на упаковку товара, после чего зарегистрировать их в базе данных. После этого система отслеживает и записывает все передвижения товара, что минимизирует риск подмены и покупки некачественного средства. Благодаря системе «Честный знак» покупатель также может узнать срок годности, страну производителя, материалы, из которых были изготовлены БАДы, а главное — убедиться в подлинности препарата.
Мария Богрянова