Профессия или призвание: что мы знаем об учителях

Согласно данным Минпросвещения, к 1 сентября 2023 года в России открылось 160 новых школ. Безусловно, на такое количество образовательных учреждений требуется большее число учителей. Рассказываем немного фактов в цифрах о педагогах: от самых востребованных преподавателях-предметниках до количества выпускников, мечтающих быть учителями.

Рекордное количество заявлений в педагогические вузы

В 2023 году интерес к педагогическим специальностям среди абитуриентов резко возрос. По данным Минпросвещения, 355 тысяч человек изъявили желание учиться на профессию учителя.

В топ самых популярных профессий, которые выбирают абитуриенты, вошли дошкольное образование, начальное образование, иностранные языки, математика, информатика, физика, химия, биология, история, литература, музыкальное образование и физическая культура.

Самые востребованные преподаватели-предметники

Согласно сведениям Роструда от 24 марта 2023 года, чаще всего в школы требуются учителя по математике (свыше 3,3 рабочих мест), русского языка и литературы (более 2,6 тысяч). Также работодатели ищут преподавателей иностранного языка (порядка 1,7 тыс. предложений), физики (1,3 тыс.), информатики (около 900 рабочих мест), химии и истории (примерно по 600 вакансий).

«Женская профессия»

По статистике, среди учителей русского языка и литературы 98% являются женщинами. Среди учителей истории, экономики, права, обществознания — 80,6%, информатики и ИКТ — 72,5%, физики — 76,4%, математики — 93,7%, химии — 93%, географии — 88,3%, биологии — 93,9%, иностранных языков — 96%. Чуть меньше в области трудового обучения (технологии) — 63%, физкультуры — 44,4% и ОБЖ — 24,7%.

Средний возраст

Средний возраст педагогов — 46−55 лет, еще треть (31,9%) предпенсионного возраста 56−65 лет, 7% — работающие пенсионеры.

Молодежи среди учителей в разы меньше. Преподавателей в возрасте от 19 до 25 лет насчитывается меньше 1%, в возрасте 26−35 лет — 4%.

Качества, которые ценятся россиянами

Согласно данным ВЦИОМ, молодежь и старшее поколение видят хорошего педагога по-разному.

Так, граждане 60 лет и старше на первый план ставят любовь к детям (32% опрошенных) и справедливость (30%). Люди от 18 до 24 лет ценят в учителях доброту и уважение к ученикам (45%). Треть молодых россиян также выделили внимательность и душевность (31%).

Призвание и оценка навыков

99% опрошенных учителей говорят, что «любовь к своему делу» — абсолютное требование к педагогам. а профессионализм необходим для полноценного обеспечения успеваемости учащихся. Однако мнение «учитель — это призвание» молодежь почти не разделяет. Люди в возрасте от 18 до 24 лет считают, что это мнение ошибочное.

Также 94% респондентов совсем не против ежегодных оценок их работы, то есть профаттестаций. Организованные проверки, по мнению преподавателей, должны проводиться регулярно.