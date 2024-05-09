Не повод для грусти. 5 действенных советов главного гериатра страны

6. Старайтесь питаться разнообразно: в вашем рационе должны быть мясо и рыба, овощи и фрукты, крупы, орехи, кисломолочные продукты, яйца и творог. Ешьте свежеприготовленную пищу, не храните продукты и готовую еду долго в холодильнике. Если есть сложности с пережевыванием, то из овощей и фруктов можно делать вкусные и полезные смузи, смешав их в блендере, а из птицы или рыбы готовить тефтели или котлеты. Добавляйте в рацион как можно больше зелени: ее яркий цвет поднимет настроение, а полезные вещества — витамины и минералы — укрепят здоровье!