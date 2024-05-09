Не повод для грусти. 5 действенных советов главного гериатра страны

Главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ольга Ткачева: рассказала aif.ru, какие пять простых советов она бы дала представителям старшего поколения, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, для успешного и здорового долголетия.
1. Всегда старайтесь сохранять позитивный настрой! Открыв утром глаза, улыбнитесь, вспомните о чем-то хорошем и с благодарностью встречайте каждый новый день.
2. Начинайте свой день с зарядки — даже 15-минутная, но ежедневная зарядка позитивно повлияет на ваше здоровье и настроение. Если сложно делать зарядку стоя, то выполняйте упражнения лежа в кровати или сидя.
3. Старайтесь каждый день выходить из дома, даже если для этого нет повода. Было бы замечательно найти для этого компаньона — это позволит совместить прогулку с приятным общением. Пользу двигательной активности переоценить невозможно: она помогает сохранить мышцы крепкими, а суставы подвижными, улучшает память, настроение, тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
4. Востребованность и вовлеченность человека старшего возраста играют важную роль для профилактики когнитивных нарушений. Важно поддерживать социальные контакты, как с родными в семье, так и с друзьями.
5. Следите за тем, сколько вы употребляете жидкости, особенно в летнее время. Рекомендуемая суточная доза — приблизительно 2 литра.
6. Старайтесь питаться разнообразно: в вашем рационе должны быть мясо и рыба, овощи и фрукты, крупы, орехи, кисломолочные продукты, яйца и творог. Ешьте свежеприготовленную пищу, не храните продукты и готовую еду долго в холодильнике. Если есть сложности с пережевыванием, то из овощей и фруктов можно делать вкусные и полезные смузи, смешав их в блендере, а из птицы или рыбы готовить тефтели или котлеты. Добавляйте в рацион как можно больше зелени: ее яркий цвет поднимет настроение, а полезные вещества — витамины и минералы — укрепят здоровье!