«Не покупай это». Названы главные ошибки при выдаче детям карманных денег

Порядка 27% молодых россиян от 14 до 24 лет не задумываются о будущем заработке и живут одним днем. Данные приводит аналитическое агентство НАФИ. Финансовый консультант Инна Филатова рассказала, как помочь детям разобраться со своими карманными деньгами и стоит ли контролировать детские траты.
Первая копилка может появиться у ребенка в 4−5 лет. Постепенно дошколенок приучается к тому, что деньги — это инструмент в достижении определенных целей. Сколько выдавать ребенку на карманные расходы, родители определяют исходя из своих финансовых возможностей. Удобнее всего давать деньги дважды в месяц — в дни родительских аванса и зарплаты.
Но просто взять и отдать ребенку какую-то сумму недостаточно. Филатова поясняет: важно вовлекать детей по мере их взросления в финансовые процессы, которые происходят внутри семьи.
«Мы часто не делимся своими проблемами с деньгами. Стараемся умолчать, что задержали зарплату или что денег не осталось, потому что они ушли на крупную покупку или дорогостоящее лечение. Не стоит ограничиваться фразой “Денег нет”. Даже маленькому ребенку можно объяснить, почему их нет».
Ребенок оценивает ситуацию, глядя на пример родителей. Если старшие родственники не соблюдают договоренности или не поясняют свои действия в разных ситуациях, то потом невозможно будет требовать того же от детей. Бывает полезно проговорить, почему сумма выдаваемых карманных денег изменилась (выросла или сократилась), аргументировать свое решение.
«Еще одна серьезная ошибка состоит в том, что некоторые родители используют деньги как инструмент для манипуляции ребенком. Недопустимо угрожать ребенку прекратить выдачу карманных денег из-за его поведения. Это не принесет желаемого результата и только усугубит конфликтную ситуацию в семье», — уточнила эксперт.
С ребенком можно заранее обговорить, на что он хотел бы потратить накопленное. Если есть сомнения в выборе ребенка, не нужно сразу оспаривать его.
При обучении ребенка азам финансовой грамотности консультант рекомендует учитывать, что у сына или дочери может быть свой темп при освоении навыков обращения с деньгами. От ошибок в управлении с финансами не застрахован никто, даже опытный взрослый экономист. Поэтому лучше не форсировать обучение и не быть слишком категоричным к ребенку.