«Не покупай это». Названы главные ошибки при выдаче детям карманных денег

При обучении ребенка азам финансовой грамотности консультант рекомендует учитывать, что у сына или дочери может быть свой темп при освоении навыков обращения с деньгами. От ошибок в управлении с финансами не застрахован никто, даже опытный взрослый экономист. Поэтому лучше не форсировать обучение и не быть слишком категоричным к ребенку.