Не откладывать на потом. Психолог рассказала, как научиться жить настоящим

Новый профессиональный праздник — День психолога — будет отмечаться в России 22 ноября. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Об одной из главных современных психологических проблем — синдроме отложенной жизни — aif.ru рассказала доцент кафедры клинической психологии Московского государственного медико-стоматологического университета Минздрава России Наталья Видерман:

— Синдром отложенной жизни — одна из самых популярных и обсуждаемых тем. Однако важно понимать, что этот синдром — не психологический диагноз и тем более не психическое расстройство.

При нём настоящее воспринимается как репетиция будущей жизни, которая непременно представляется человеку более яркой и наполненной. Кажется, что она обязательно когда-нибудь наступит. Однако сколько бы ни строились планы и ни писались черновики, эта «яркая и полноценная жизнь» не воплощается в реальность. Даже если человеку и удалось воплотить в жизнь заветную мечту, «счастье» от того, что она сбылась, очень быстро проходит.

Один из вариантов синдрома отложенной жизни — это следование «сценарию достижения», то есть человек находится в позиции жестких самоограничений и запретов, фанатично следует поставленной цели, которая может быть сверхзначимой и слишком сложной.

Такие личности «откладывают» жизнь на потом, они не могут позволить себе наслаждаться моментом, не могут отвлечься от поставленных перед собой задач. Однако, если человек достигает цели, то довольно часто он переживает сильнейший стресс и разочарование, так как «новая счастливая жизнь» не избавляет от проблем и тревог. Человек, который долгое время следовал «сценарию достижения» и добился значимых успехов, может испытывать ощущение внутренней пустоты, утраты жизненно важного смысла.

Другая категория людей с синдромом отложенной жизни, наоборот, чаще следует «чужим» целям, а достижение своих откладывает на потом. Такие личности более пассивны, и для них характерно долгое ожидание событий, которые должны привести к «счастливой жизни».

Люди, которые обладают синдромом отложенной жизни, не проживают настоящую жизнь, перестают ценить хорошие моменты и наслаждаться ими. Накапливается раздражение, утомление, апатия, появляется риск злоупотребления спиртными напитками и другими психоактивными веществами. Появляется предрасположенность к тревожно-депрессивным расстройствам.

Как распознать синдром отложенной жизни у себя?

Для синдрома отложенной жизни характерны:

1. Общее недовольство собой, жизненная неудовлетворенность.

2. Невозможность наслаждаться сегодняшним днем, повседневными «радостями».

3. Невозможность отвлечься от рутинных дел, от достижения сверхзначимых целей на фоне неспособности отдыхать и расслабиться.

4. Ожидание «счастливого» будущего, которое обязательно должно изменить «серое или трудное» настоящее.

Из-за чего возникает синдром отложенной жизни?

Синдром отложенной жизни чаще всего формируется в детском возрасте. Родители, которые ставят перед своими детьми завышенные цели, ожидают от них безупречной успеваемости и достижений, позволяют сформироваться синдрому отложенной жизни у ребенка.

У таких детей в дальнейшем можно наблюдать тенденции к прокрастинации в противоположность стремлению сделать все идеально.

Ребенок, который воспитывается в ситуации принижения и обесценивания, в будущем захочет показать себе и всему миру свою состоятельность, заслужить одобрение окружающих. Такой человек в дальнейшем ставит перед собой «большие» цели, прикладывает неимоверные усилия, чтобы непременно прийти к успеху и желанному признанию.

В целом, такие семейные установки, как «сегодня надо потерпеть» ради того, чтобы наступило «прекрасное завтра», приводят к откладыванию всего хорошего, чем можно наполнить жизнь, на неопределенно долгий срок. В результате не формируются необходимые умения и навыки радоваться простым мелочам, наслаждаться моментом.

К синдрому отложенной жизни могут привести непроработанные детские травмы, непрожитые утраты и патологическое горевание, которые меняют весь ход дальнейшей жизни человека. Возникает ощущение, что сама жизнь теряет ценность, как будто останавливается и замирает.

На формирование синдрома отложенной жизни сильно влияет современное общество, транслирующее идеал успешной личности и культ достигаторства. Ради социального успеха, навязанного обществом, многим приходится много учиться и работать.

Как избавиться от синдрома отложенной жизни?

Синдром отложенной жизни успешно преодолевается методами психотерапии и психологического консультирования. Самостоятельно избавиться от него тяжело. Тем не менее это возможно, если ежедневно придерживаться двух простых истин:

1. Поглощенность рутинной деятельностью, сверхзначимыми целями и заветными мечтами препятствует возможности наслаждаться каждым днем. Осознание того, насколько быстротечно существование человека, открывает истинную ценность каждого прожитого мгновения. «Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь!» — эти слова из песни, написанной Леонидом Дербеневым, которая звучала в кинофильме «Земля Санникова», открывают нам эту важную истину.

2. Синдром отложенной жизни предполагает смещение локуса контроля. Плохо, когда человек, ожидая наступления «идеальной» жизни, полагает, что ответственность за его жизнь несут другие люди или жизненные обстоятельства. Плохо и тогда, когда человек в достижении сверхзначимых целей придает большую значимость своим действиям. Важно осознать, что ответственность за собственное счастье в каждый момент жизни, а также ответственность за то, как складывается повседневная жизнь, за отношения с близкими людьми и социальным окружением, находится в зоне ответственности самого человека!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259348&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.