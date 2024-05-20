Не остаться врагами. Как правильно говорить об алиментах при разводе

Развод — всегда непростой, эмоционально напряженный период для супругов и, конечно, для их детей. Происходит изменение всего уклада жизни: необходимо решать большое количество возникающих вопросов, делать это в условиях внутреннего напряжения и страха перед будущим. Такие ситуации могут приводить к серьезным конфликтам между родителями. В этот момент важно наладить диалог. Однако, многим парам крайне сложно сделать это без постороннего участия.
Для поддержки семей в Москве работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».
Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.
Чем может помочь медиатор?
Медиатор создает комфортные и безопасные условия для общения между бывшими супругами, помогает совместно выработать решения выхода из сложившейся ситуации. Вопросы, которые касаются детей, алиментов, имущества и финансов, часто сплетаются между собой в настоящий «клубок» проблем. В ходе медиации можно аккуратно его «распутать».
Часто споры о порядке выплаты алиментов напрямую связаны с отсутствием понимания между родителями по другим вопросам. Медиация дает возможность избежать искусственного разделения тесно переплетённых между собой проблем, подойти к их решению комплексно. Такой подход помогает супругам обобщить информацию, обсудить потребности свои и детей, проанализировать варианты и прийти к итогу, который будет устраивать каждую из сторон. Оформленное в ходе процедуры медиации соглашение можно представить в суд, для утверждения в качестве мирового, или же еще до обращения в суд заверить его нотариально.
Важно отметить, что процедура медиации — добровольный процесс, и его участники свободны в своем выборе и имеют право выйти из него на любом этапе.
«Не во всех случаях развода применима медиация, но медиатор поможет, если у родителей есть готовность говорить друг с другом. Вместе обсуждать варианты, несмотря на существующие трудности и разногласия, найти новые возможности взаимодействия как в собственных интересах, так и в интересах будущего своих детей», — отмечает руководитель службы медиации семейного центра «Преображение» Калмыкова Марина.
Алименты не из мести
Развод, несомненно, — стрессовое событие, а обсуждение алиментов порой разрушает отношения между людьми окончательно. Чтобы не допустить этого, руководствуйтесь несколькими правилами:
Уважение
Важно не забывать о том, что вы оба — родители и личности. У вас есть общее прошлое, есть дети. Им нужны и мама, и папа, а для этого необходимо устанавливать новые договоренности, которые не могут быть созданы без уважения.
Понимание
Каждому из экс-супругов непросто. У каждого появляются новые обязанности в заботе о ребенке. Вести быт в одиночку так же тяжело, как и обеспечивать детей материальными благами. При обсуждении алиментов важно дать понять второму родителю, что вы понимаете. Начните диалог не с требований, а с поддержки друг друга.
Обоснование
В состоянии стресса человек не редко воспринимает обязанности платить алименты как приказ. Партнеру может показаться, что вы хотите использовать его в качестве источника дохода. В таком случае стоит объяснить, для чего вам нужна финансовая помощь, а также развеять возможные опасения о том, что вы планируете ограничить его общение с ребенком.
«Старайтесь не допускать повышенного, высокомерного и требовательного тона. Покажите свою заинтересованность в сохранении авторитетности партнера как родителя перед ребенком», — советует психолог семейного центра «Доверие» Валерия Яковлева.
После развода уровень жизни мужчин быстрее приходит в обычное состояние и зачастую улучшается, тогда как у женщины с ребенком он, наоборот, падает.
«В связи с этим, разводящейся паре важно понимать, что выплата алиментов — это в первую очередь поддержка и опора благосостояния детей, сохранение привычного быта и комфорта, а не попытка со стороны бывшей супруги отомстить или ухудшить ситуацию», — объясняет психолог семейного центра «Согласие» Витория Лимарь.
На заметку
Как начать разговор об алиментах.
— Постарайтесь взять паузу, чтобы прожить эмоции после расставания. Крики, угрозы и манипуляции не приводят к решению вопроса.
— Подготовьтесь к разговору, даже напишите на листке бумаги то, о чем хотите сказать. Начните с того, что вы обращаетесь с желанием решить вопрос наилучшим образом для всех сторон: «Я рад (а), что у нашего ребенка такие родители, мне важно сохранить ощущение, что мы его любим и хотим о нем, заботится. Наши отношения завершились, но я бы хотел (а), чтобы ответственность за его благополучие мы разделили вместе».
— Не прибегайте к манипуляциям и не привлекайте ребенка в случае первого отказа от выплат. Чем больше уважения к партнеру вы проявите, тем более вероятен положительный исход разговора.
— Думайте о реальных возможностях партнера. Если он находится в затруднительном финансовом положении, обсудите компромисс. На данном этапе важно выйти из кризиса, а не усугубить его.
— Обсудите удобный способ для выплаты алиментов и день. В случае личной встречи, выбирайте нейтральную территорию, которая не вызовет негативных эмоций.
Важно
Если вопрос не удается решить самостоятельно, обратитесь за психологической поддержкой и юридической помощью к специалистам семейных центров. Узнать больше можно на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».