Не остаться врагами. Как правильно говорить об алиментах при разводе

— Подготовьтесь к разговору, даже напишите на листке бумаги то, о чем хотите сказать. Начните с того, что вы обращаетесь с желанием решить вопрос наилучшим образом для всех сторон: «Я рад (а), что у нашего ребенка такие родители, мне важно сохранить ощущение, что мы его любим и хотим о нем, заботится. Наши отношения завершились, но я бы хотел (а), чтобы ответственность за его благополучие мы разделили вместе».