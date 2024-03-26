Не кашлять. Главный фтизиатр пояснил, у кого туберкулез стал лечиться легче

Также в последние годы снижается число впервые выявленных больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Особенно заметна разница за последние пять лет: когда число впервые выявленных больных туберкулёзом органов дыхания с множественной лекарственной устойчивостью снизилось с 8 до 6,5 тыс., а число впервые выявленных больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией снизилось с 12,5 до 9 тыс. случаев.