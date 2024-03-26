Не кашлять. Главный фтизиатр пояснил, у кого туберкулез стал лечиться легче

В течение последних лет эпидемическая ситуация по туберкулёзу улучшается. Как рассказала aif.ru Главный внештатный фтизиатр Минздрава России, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Ирина Васильева:
— Это проявляется в виде снижения как заболеваемости, так и смертности от него. По предварительным данным, заболеваемость туберкулёзом за последние 10 лет снизилась вдвое.
Также в последние годы снижается число впервые выявленных больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Особенно заметна разница за последние пять лет: когда число впервые выявленных больных туберкулёзом органов дыхания с множественной лекарственной устойчивостью снизилось с 8 до 6,5 тыс., а число впервые выявленных больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией снизилось с 12,5 до 9 тыс. случаев.
Смертность от туберкулёза снижается благодаря более качественной диагностике и внедрению современных методов лечения. Ещё 10 лет назад, в 2014 году, показатель смертности от туберкулёза составлял 10,1 на 100 тыс., тогда от туберкулёза умерло почти 15 тыс. человек. К 2022 году показатель смертности от туберкулёза снизился в 2,6 раза.
Благодаря государственной поддержке и приоритетному вниманию к проблеме туберкулёза Правительства России, Минздрава России, реализации комплексной программы по борьбе с туберкулёзом в 2021 году ВОЗ исключила Россию из списка стран с высоким бременем туберкулёза, в котором страна находилась с конца 1990-х годов до 2021 года.