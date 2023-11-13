Не гневайтесь и сопереживайте: шесть советов, как стать добрее

Дата берет начало в 1997 году, когда жители Японии создали «Всемирное движение за доброту». День праздника выбран спустя год, так как тогда прошла первая конференция волонтерского движения. Рассказываем, как же стать добрее и почему это так важно.

Развивайте навыки эмпатии

Эмпатия — это умение распознавать чувства и эмоции другого человека, сопереживать ему и принимать его.

Важно уметь считывать чужие эмоции и выражать своё сочувствие, используя, например, общие фразы: «я тебе сочувствую», «я тебя понимаю». Сначала это может показаться просто словами, но позже вы начнете осознавать их и станете действительно эмпатичным.

Ставьте себя на место другого человека

Когда хотите сказать что-то неприятное другому человеку, поставьте себя на его место и мысленно проговорите свои слова, посмотрите на ситуацию со стороны. Это может снизить градус раздражительности и более доброжелательно ответить.

Например, если ваш друг опоздал на встречу, то не нужно на него кричать и говорить, что он безответственный. Поставьте себя на его место и подумайте, что могли приехать не вовремя вы сами.

Учитесь управлять гневом

Помните о том, что только вы можете управлять своими эмоциями и контролировать их. Надо задуматься, почему вы испытываете гнев, что такого произошло сейчас, что именно привело к этому чувству.

Разбираясь в своих эмоциях, вы будете спокойнее, реагируя на происходящее не так остро.

Говорите людям приятное

Обязательно делайте окружающим людям комплименты. Ваши друзья и даже незнакомые люди будут рады слышать что-то приятное. Также говорите приятное и самому себе. Вы сегодня продуктивно поработали? Хвалите себя за это! Убрались в квартире и помыли посуду? Скажите, что вы молодец.

Превращайте негатив в позитив

Плохие мысли в голове, неуместная и необоснованная самокритика часто мешают счастливо жить. «Я неудачник», «у меня все равно ничего не получится», «вокруг все хотят мне зла» и подобные фразы обесценивают и заставляют злиться на самого себя.

Гораздо приятнее будет сказать: «сегодня я потерпел неудачу, но в следующий раз с такой задачей я точно справлюсь!» или «они не хотят зла, они просто не понимают меня, надо им рассказать, всегда найдутся нужные люди». А вместо того, чтобы отменять какое-то дело по причине «все равно не получится», просто начните. Ведь если не попробовать, как можно знать наверняка?

Подводите позитивные итоги дня

Вспомните, кто вам помог, какие приятные ситуации произошли за день. Не концентрируйтесь на негативе. Так постепенно каждый раз вы уже не будете вспоминать приятные моменты, а «находиться в моменте», не оборачиваясь на плохие ситуации и не заостряя на них внимание.

Анна Морозова