Не чувствую сахар. Эндокринолог назвала признаки инсулинорезистентности

Если же речь заходит про инсулинорезистентность, эти клетки не воспринимают молекулы гормона, двери не открываются, глюкоза в клетки не попадает. Органы и ткани не получают необходимой энергии, а кровь чрезмерно насыщается сахаром, что приводит к проблемам с сосудами, так как сахар в избытке начинает их разрушать. Поджелудочная же железа продолжает вырабатывать инсулин с избытком, так как получает сигналы об избытке сахара в крови. С течением времени клетки поджелудочной железы вырабатывают свой ресурс, инсулин больше не вырабатывается.