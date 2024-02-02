Не чувствую сахар. Эндокринолог назвала признаки инсулинорезистентности

Инсулинорезистентность вызывает много беспокойства у врачей. Ведь клетки начинают терять чувствительность к одному из важнейших гормонов — инсулину. Гормон вырабатывается особыми клетками поджелудочной железы и нужен, чтобы утилизировать глюкозу из крови.
Углеводы трансформируются в ходе пищеварения в глюкозу и оказываются в кровотоке. С помощью крови они разгоняются по организму, чтобы насытить его необходимой энергией. В ряд органов глюкоза попадает напрямую, другим требуется некий посредник, в роли которого как раз выступает инсулин. Такие органы имеют специальные инсулиновые рецепторы — их можно сравнить с дверями. Инсулин выступает как ключ, который эти двери открывает. Глюкоза проходит внутрь клеток.
Если же речь заходит про инсулинорезистентность, эти клетки не воспринимают молекулы гормона, двери не открываются, глюкоза в клетки не попадает. Органы и ткани не получают необходимой энергии, а кровь чрезмерно насыщается сахаром, что приводит к проблемам с сосудами, так как сахар в избытке начинает их разрушать. Поджелудочная же железа продолжает вырабатывать инсулин с избытком, так как получает сигналы об избытке сахара в крови. С течением времени клетки поджелудочной железы вырабатывают свой ресурс, инсулин больше не вырабатывается.
Инсулинорезистентность, отмечают медики, становится серьезным фактором риска развития таких патологий, как сахарный диабет, гипертония, ожирение, ишемическая болезнь сердца, бесплодие у женщин, эректильная дисфункция и даже болезнь Альцгеймера.
Почему клетки теряют чувствительность к инсулину?
Причины могут быть гормональными — например, во время беременности или при подростковом созревании. Также проблема может крыться в генетической предрасположенности. А еще бывают патологические триггеры — например, поликистоз яичников. Кроме того, сам человек может привести себя к инсулинорезистентности. Так, клетки теряют чувствительность к гормону из-за ожирения, гиподинамии, неправильной диеты с избытком быстрых углеводов, нехватки витамина D, проблем с щитовидной железой
Можно ли распознать тот факт, что клетки больше не чувствительны к гормону, до того, как ситуация перейдет к диабету или другим болезням? Об этом aif.ru рассказала заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Мамонтова.
Среди основных симптомов недуга врачи выделяют:
Быстрый набор избыточного веса тела — человек начинает полнеть, увеличиваясь в объеме за счет области живота; развивается абдоминальное ожирение мужского типа.
Повышается уровень глюкозы в крови натощак, возникает чувство нескончаемого аппетита.
Развивается повышенная утомляемость организма и дневная сонливость.
Активно протекают процессы атеросклероза сосудов, в результате чего развивается гипертоническая болезнь.
Особое внимание следует обратить на сочетание этих симптомов, если у пациента есть родственники с диабетом 2-го типа.
Лечение инсулинорезистентности включает в себя изменение образа жизни: увеличение физической активности, сбалансированное питание (необходимо исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом), контроль веса тела. В некоторых случаях врач может рекомендовать принимать препараты, которые помогают улучшить чувствительность тканей к гормону.
Проблема не является сахарным диабетом, но значительно увеличивает риск его развития. При появлении первых симптомов следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью для постановки точного диагноза и назначения корректной терапии.