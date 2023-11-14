Не чище унитаза: Врач рассказала, что, кроме наличных, можно подхватить в банкомате

«На кнопках банкомата в течение дня скапливается достаточно много болезнетворных микроорганизмов — бактерий, вирусов, грибков, причём многие из них способны выживать на поверхностях вне тела человека достаточно долго. Среди бактерий наиболее распространены золотистый стафилококк, стрептококк и кишечная палочка. Нередко они становятся причиной острых заболеваний дыхательных путей, кожи, желудочно-кишечного тракта», — говорит врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Люди со сниженным иммунитетом при контакте с кнопками банкомата чаще других «подхватывают» бородавки, грибок ногтей или гепатит. Нина Зубова врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Также на аппарате могут оставаться вирусы, например гриппа или гепатита, грибки или паразиты, такие как чесоточный клещ.

Поэтому с большой осторожностью следует обращаться с банкоматом людям со сниженным иммунитетом: у них гораздо выше риск заразиться любыми заболеваниями. К примеру, при контакте с кнопками аппарата они чаще «подхватывают» бородавки, грибок ногтей или гепатит.

Однако Зубова успокаивает: при соблюдении правил гигиены риск возникновения заболевания относительно невысок. Чтобы защитить себя, достаточно вымыть руки с мылом или обработать антисептиком сразу после использования банкомата. А ещё не стоит трогать лицо руками в общественном месте. Дело в том, что на лице гораздо больше уязвимых зон: если болезнетворные микроорганизмы попадают на слизистые оболочки рта, носа или глаз, это повышает риски.