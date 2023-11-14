Не чище унитаза: Врач рассказала, что, кроме наличных, можно подхватить в банкомате
К кнопкам банкомата ежедневно прикасаются сотни и даже тысячи людей, оставляя на них в буквальном смысле частичку себя: кто-то за секунду до этого чихнул, кто-то почесал воспалённый участок кожи, кто-то лизнул палец, чтобы отсчитать нужную сумму денег. В результате на кнопках могут скапливаться вредоносные микроорганизмы в концентрации едва ли меньшей, чем под ободком унитаза. О том, что, кроме налички, можно «подхватить» в банкомате, Лайфу рассказала врач Нина Зубова.