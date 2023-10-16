«Не будет цвести на следующий год»: в Калининграде распустилась форзиция

«Само по себе цветение форзиции в начале октября — явление крайне непривычное, но в этом году у нас в Калининграде удивительно теплое, сухое и продолжительное лето. К тому же весь сентябрь был жарким, что, вероятно, и пробудило уже засыпающее на зиму растение», — сообщил эксперт.

Обычно форзиция покрывается красивыми ослепительно желтыми колокольчиками ранней весной. Для здоровья растения осеннее цветение не полезно.

«Она не будет цвести на следующий год, то есть пропустит целых 12 месяцев. Это крайне вредно», — говорит Светлана Яковлева.

Форзиция произрастает в Восточной Азии — Китае, Японии и Корее. Её также можно встретить на территории бывшей Югославии — в Албании, а в России на территории Приморского края.

Из-за теплой погоды в Ботаническом саду расцвели деревья. Пожелтели листья кленов, лип, золотятся каштаны.