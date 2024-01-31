«Не брат ты мне». В прокат выходит скандальный фильм «Брат-3»

Ещё на той стадии, когда «Брата-3» продвигал Барецкий, было понятно, что подходить к этому фильму с точки зрения кино бессмысленно. Происходящая вокруг проекта дичь была похожа на некий акционизм, где важно действие, а не итог. И даже после отхода Барецкого в сторону ситуацию вряд ли можно было назвать нормальной для кинематографа — Переверзев в кино дебютант, хотя на его счету есть документалки и призы международных кинофестивалей. Но ещё в его активе создание в Москве двух частных музеев, которые вряд ли когда станут государственными, поскольку посвящены истории проституции и истории телесных наказаний. Впрочем, Переверзева особо пинать не стали, но результат все ждали с легкой настороженностью. Получилось, разумеется, самовыражение художника, склонного к провокативному искусству — в общем, что угодно, только не кино.