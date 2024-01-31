«Не брат ты мне». В прокат выходит скандальный фильм «Брат-3»

Лет пять назад, в 2019 году, в российском кинематографе случился небольшой скандал. Скандалы в кино — не самое редкое явление. Но в данном случае речь шла о вещах культовых, то есть о дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», которая вышла в прокат на рубеже веков и сразу оказалась записана в шедевры — в общем-то, вполне заслуженно. Не исключено, что Балабанов думал и о третьей части, но в 2002-м погиб исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший, а в 2013-м умер и сам режиссер, так что о возможном продолжении можно было рассуждать лишь гипотетически. Поэтому объявление о съемках фильма «Брат-3» спровоцировало закономерное возмущение в отрасли — мол, кто посмел?
Погрязли в скандалах
Ответ на этот сакраментальный вопрос был получен быстро — лицом проекта объявил себя актер и шоумен Стас Барецкий, который развил бурную деятельность. В проект приглашали известных личностей со скандальным, как правило, бэкграундом — так, главную роль предложили Кириллу Терешину, известному под прозвищем «Руки-Базуки» после увлечения синтоловыми инъекциями. Барецкий заявлял, что вёл переговоры с Никитой Джигурдой и Анастасией Волочковой, а музыку к фильму должна была написать Ольга Бузова. Те актеры, что работали в «Братьях» с Балабановым и Бодровым, проекта сторонились, как чумы.
Тогда скандал закончился достаточно быстро за неимением новых инфоповодов — съемки «Брата-3» не начинались, актерский состав никто не объявлял, уже набранный кастинг разбежался. Казалось, никакого продолжения балабановских фильмов уже не случится. Но это была лишь отсрочка.
Однако через пару лет выяснилось, что проект не забыт и не заброшен. За него взялся режиссер Валерий Переверзев, который написал сценарий фильма, названного в честь его малой родины — «Тамбов». Именно «Тамбов» и стал новым «Братом-3», хотя тогда же было заявлено, что к дилогии Балабанова эта картина никакого отношения не имеет. Но что удивительно — Переверзеву удалось довести этот проект до выхода в прокат, пусть и с небольшими препонами и задержкой из-за Минкульта.
Ещё на той стадии, когда «Брата-3» продвигал Барецкий, было понятно, что подходить к этому фильму с точки зрения кино бессмысленно. Происходящая вокруг проекта дичь была похожа на некий акционизм, где важно действие, а не итог. И даже после отхода Барецкого в сторону ситуацию вряд ли можно было назвать нормальной для кинематографа — Переверзев в кино дебютант, хотя на его счету есть документалки и призы международных кинофестивалей. Но ещё в его активе создание в Москве двух частных музеев, которые вряд ли когда станут государственными, поскольку посвящены истории проституции и истории телесных наказаний. Впрочем, Переверзева особо пинать не стали, но результат все ждали с легкой настороженностью. Получилось, разумеется, самовыражение художника, склонного к провокативному искусству — в общем, что угодно, только не кино.
Смесь французского с… тамбовским
Формально сюжет у «Брата-3» есть, но его лучше излагать по официальному синопсису. В Тамбове живет генерал полиции (Юрий Торсуев, Сыроежкин из «Приключений Электроника»), его дочь Катя (Анастасия Вознесенская) влюблена в художника, которого её отец называет «бомжом» и «бродягой». При этом брат-близнец этого генерала (его играет Владимир Торсуев, Электроник) — босс местной мафии, члены которой одеваются строго по канонам девяностых. Есть ещё парочка грабителей (одного играет Василий Карпенко из сериала «Кухня»), которая задумала обокрасть любовницу генерала. А ещё в кадрах появляются американский актер Эрик Робертс в форме ещё одного полицейско-милицейского генерала, который с чудовищным акцентом произносит фразу «Тамбовский волк тебе товарищ», Костас Мэндилор (фильмы ужасов серии «Пила»), актер французского происхождения Оливье Сиу («Чебурашка») и рэпер Птаха (в миру — Давид Нуриев).
Вот только в самом фильме этот сюжет можно разглядеть только при использовании очень специальных средств, которые вряд ли имеются в арсенале обычного зрителя. Дополнительные трудности возникают из-за метода съемки — часть фильма снята на заводную кинокамеру «Кварц» 1974 года на 8-миллиметровую кинопленку формата Super-8. Кроме того, в фильме достаточно широко используется французский язык, а титры и закадровый голос никакой ясности не вносят. В общем, эдакий «сумбур вместо музыки», как любили припечатывать артистов в советской прессе.
Есть в проекте одно обстоятельство, которое роднит «Брата-3» с творчеством Балабанова — правда, оно не имеет никакого отношения к «Брату» или «Брату 2». Дело в том, что в фильме Переверзева очень хорошо и узнаваемо показаны знаковые места Тамбова — точно так, как в балабановских «Жмурках» был показан Нижний Новгород. Для тамбовчан это лестно — можно во время просмотра показывать на экран и толкать локтем соседа. Для остальных — спорно.
А если б это был Электроник?
На московской премьере Юрий Торсуев подтвердил aif.ru, что этот фильм ничего общего с «Братьями» не имеет.
«Конечно, это не “Брат”, — сказал актер. — Это артхаус, это андеграунд, но это работа большого художника, что чувствуется очень хорошо, и могу сказать, что этот фильм заставляет задуматься».
Название картины, кстати, Торсуев даже защитил, напомнив, что в мире существует множество картин с названием «Брат».
Но с тем же успехом Переверзев мог бы назвать свой проект «Приключения Электроника — 2». Легко представить, что несчастный Сыроежкин взялся за ум, после школы пошел в милицию/полицию, дослужился до генерала и возглавил тамбовских правоохранителей — в оригинальном советском телефильме место действия определено очень условно, так что почему бы и не Тамбов?
Ну, а Электроник очеловечился до такой степени, что в какой-то момент свернул на кривую дорожку, и его позитронный мозг начал придумать различные криминальные схемы с тем же успехом, с которым раньше щелкал школьные задачки по арифметике.
Правда, непонятно, как Электроник вообще мог вырасти — он, конечно, не памятник, но всё же из железа и синтетической плоти, возможно, профессор Громов что-то придумал. В конце концов, создатели франшизы про терминаторов сумели обосновать даже старение Шварценеггера, а здесь и обоснования не требуется. Достаточно заявить «я художник, я так вижу» — и всё, не подкопаться.
Впрочем, фильм про Электроника и Сыроежкина вряд ли вызвал бы такой скандал, что случился вокруг съемок продолжения «Братьев».