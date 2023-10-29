Не блещут умом: учёные выявили самую «глупую» группу крови
Интеллектуальные способности зависят от группы крови, уверяют российские гематологи.
Интеллектуальные способности зависят от группы крови, уверяют российские гематологи.
Недавние тщательные исследования четырех групп человеческой крови выявили одну, носители которой не блещут умом и сообразительностью. Более того, такие люди склонны к поспешному принятию решений без нужного анализа ситуации и даже к проявлению безумства (в народе их называют сумасбродами).
Согласно многолетним медицинским исследованиям, подобные характеристики проявило большинство американских президентов (ничего личного — только научные выводы), пишет портал «Русская семерка».
Речь идёт о второй группе крови с отрицательным резус-фактором. При этом, по мнению исследователей, вышеописанные невысокие интеллектуальные способности проявляет лишь мужская половина носителей этой крови.
А вот первая отрицательная, по выводам учёных, дарит своим обладателям звание настоящих охотников, поскольку является самой древней — её носители были самыми лучшими охотниками на мамонтов в доисторический период развития Земли. Такие люди обладают прекрасно развитой интуицией и заботятся о своём здоровье гораздо тщательнее других, что позволяет им продлить годы жизни.