Не астероид: Выяснилась истинная причина гибели динозавров

У геологов, кстати, есть в запасе очень интересный аргумент в пользу именно астероидной гипотезы знаменитого мел-палеогенового вымирания, то есть той самой катастрофы динозавров 66 миллионов лет назад. И заключается этот аргумент в том, что в отложениях древней породы как раз примерно такого возраста, то есть возраста между мелом и палеогеном, имеется тонкий слой, подозрительно богатый иридием. Его там раз в 160 больше, чем во всей остальной породе. Меж тем иридий — это металл редкоземельный, из чего понятно, что на Земле он является редкостью. Зато его очень много, например, на Луне, что подтверждают анализы привезённого и советскими аппаратами, и американцами грунта. А самое главное в данном случае: иридием изобилуют многочисленные метеориты.

Именно после того, как в разных частях планеты стали обнаруживать эту удивительную тонкую прослойку, и возникла мысль, что ход эволюции земной жизни тогда изменил космос. А потом однажды в конце 1970-х геологи искали в Мексике нефть, выбирали места для бурения, а для этого нужно было понять, что собой представляют земные недра на данной территории. Измеряли в том числе уровень гравитации и магнитного поля — они не везде абсолютно одинаковые. И выяснилось, что по полуострову Юкатан и дну Мексиканского залива простирается некое на глаз неочевидное «углубление» диаметром порядка 180 километров. Дальнейшее обследование привело к выводу, что ещё не вся ширина этого кратера, а лишь его внутренняя стена, весь он приблизительно 300-километровый. Его назвали Чиксулуб в честь города Чиксулуб-Пуэбло, расположенного, собственно, в пространстве этого кратера недалеко от предполагаемого центра. Сам центр этого круга, правда, находится уже в заливе, то есть, по всей видимости, астероид рухнул в воду. А недавно на территории кратера (на дне залива) учёные нашли древние частицы пыли с тем же характерным иридиевым богатством, и это стало уже максимально убедительным доказательством: пыль — астероидная, кратер — астероидный, перед мел-палеогеновой трагедией на Землю действительно обрушился чудовищный камень.

Исходя из размеров кратера, учёные примерно представляют, что этот астероид должен был иметь в диаметре километров десять. Мощность его удара о поверхность Земли должна была составить порядка 70 триллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Для понимания: мощность бомбы, которую сбросили на Нагасаки, составляла 21 ТЫСЯЧУ тонн тротила. Геологи не сомневаются, что при падении астероид пробил под собой литосферную плиту. Немедленно последовали землетрясения магнитудой 10−11, шторма под 300 метров в секунду и страшные цунами. На суше возле места падения должно было всё гореть.

Но, несмотря даже на всё это, учёные уверены, что сам по себе астероидный удар не мог убить 75% всего живого на планете. По их мнению, в глобальном масштабе для жизни на Земле страшна оказалась не столько сама глыба, сколько последствия её падения. А последствия оказались долгосрочными — многолетними. Связаны они с тем, что высоко в атмосферу поднялась огромная масса — два триллиона тонн — твёрдых частиц. Они распространились гораздо выше облаков, которые могли бы обратно прибить их к Земле дождями, и добрались до самой стратосферы (50 километров) и мезосферы (80 километров), где эти частицы превосходно летают долгие годы и разносятся по всему околоземному пространству. Таким образом, мир окутал практически непроницаемый шлейф. Он полностью перекрыл собой солнечный свет года на полтора, а то и на два. И всё это толком не рассеивалось ещё много лет. В этой нескончаемой тьме стали гибнуть растения и, соответственно, все, кто их ест. Похолодало градусов на пятнадцать. Учёные говорят, не выжил ни один четвероногий весом больше примерно 25 килограммов. Вот что произошло. А ведь если бы не произошло, нас бы не было — эволюция пошла бы по-другому.

Так вот, учёным очень интересно, что именно тогда поднялось в атмосферу, то есть что оказалось самым страшным. И склонялись к тому, что это, наверное, по большей части были сера и сажа. Полагали, что пыль должна была быть более крупной, тяжёлой и поэтому сравнительно скоро выпасть на Землю. То есть не думали, что именно пыль могла на долгие годы зависнуть над планетой и загубить большую часть всех, кто на ней живёт.

А вот теперь появляются новые любопытные данные из месторождения окаменелостей периода между мелом и палеогеном, которое находится в американском штате Северная Дакота. Хоть это и в трёх тысячах километров от Чиксулуба, но, по мнению геологов, в этом месте очень хорошо прослеживаются последствия того космического события 66 миллионов лет назад. Интересно, что тогда Северо-Американский континент выглядел не так, как сейчас, — от Мексиканского залива через полматерика шёл обширный и протяжённый «морской путь». И как раз примерно в конце этого пути и расположено месторождение, оно называется Танис.