Названы заболевания, с которыми можно спутать инсульт

«Некоторые заболевания нервной системы приводят к появлению симптомов, характерных для инсульта — острого нарушения кровообращения в какой-либо части головного мозга. Например, мигрень, один из видов головной боли, у некоторых пациентов протекает с аурой. Она может представлять собой выпадение полей зрения, его искажение, потерю или искажение речи, нарушения чувствительности или развитие слабости в конечностях, головокружение, шаткость при ходьбе, двоение в глазах, нарушение глотания. При мигрени эти симптомы полностью проходят в момент начала головной боли», — рассказал врач.