Названы волшебные свойства имбиря, спасающего больных и худеющих

При простуде можно усилить целебные свойства напитка, добавив к нему лимон, источник основного «противопростудного» витамина С, и мёд, содержащий прополис, который также обладает противовоспалительным действием. Последний также скрасит терпкость имбирного чая, сделает его приятнее.

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«Можно использовать при начальных этапах атеросклероза, когда уже есть небольшие бляшечки или повышение холестерина, но речь о приёме специальных препаратов пока не идёт. Также имбирные напитки за счёт своих эфирных масел немного ускоряют обменные процессы и могут служить дополнением к диете, направленной на снижение массы тела», — пояснила врач.

Для приготовления напитка обычно используется три-четыре тонких слайса имбиря, которые сначала настаивают на кипятке, а потом разбавляют. Начинать следует со слабого раствора и одной чашки в день, а дальше по переносимости. Чтобы добиться максимального эффекта, нужно ежедневно выпивать две чашки этого волшебного средства.

Специалист предупредила, что имбирь, подобно другим острым продуктам, может вызвать раздражение рецепторов желудочно-кишечного тракта и диарею, поэтому обострение заболеваний ЖКТ является противопоказанием к его применению. У людей с бронхиальной астмой не исключена и аллергия на эфирные масла этого растения.

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<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258927&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.