Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы три знака зодиака, кому середина мая принесет космическое счастье

Астрологи сообщили, что середина мая обещает быть особенно благоприятной для трех знаков зодиака. Они назвали знаки, которые получат долю космического счастья.

Источник: Tim Mossholder/CC0

Для представителей знака Льва середина мая станет временем вдохновения и решительных действий. Это отличный момент, чтобы завершить старые дела и открыть новые горизонты. Астрологи посоветовали не оглядываться назад, а сосредоточиться на будущем, где ждут успехи, признание и материальное благополучие. Возможно, для многих Львов это время также будет благоприятным для решения серьезных отношений или для нахождения новой любви.

Для Скорпионов середина мая обещает трансформации и глубокий внутренний анализ. Это отличное время для осознания своих привычек, ошибок и для определения областей жизни, которые требуют изменений. После этого процесса самопознания наступает время действий и раскрытия потенциала для блага окружающих и себя. Совет астрологов для них звучит так: действуйте и делайте добро без ожидания благодарности, и вы обретете настоящее счастье.

Для Рыб в середине мая судьбоносное событие может изменить их мировоззрение и даже привести к новым отношениям. Астрологи посоветовали не игнорировать советы и слова близких людей, особенно если они касаются личного развития. Это также может быть время для романтических открытий и новых связей, которые могут привести к глубокому пониманию и счастью, сообщается на портале Rsute.ru.

По просьбе читателей «Вечерней Москвы» ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в мае.