11:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы три опасных упражнения для мужчин старше 50 лет

Журналисты издания Men Today назвали три упражнения, которые опасны для мужчин старше 50 лет.

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Источник: РИА "Новости"

Первым авторы назвали жим штанги лежа на горизонтальной скамье. Отмечается, что при неправильном распределении нагрузки напряжение идет на плечи, а не на руки, что часто приводит к боли и травмам. Рекомендуется вместо штанги использовать гантели.

Также опасными сочли обратные отжимания от скамьи. По словам авторов, это упражнение усугубляет неправильную осанку и создает дополнительную нагрузку на плечевой сустав. Заменить обратные отжимания предлагается наклонами или разгибанием рук с гантелями.

Кроме того, сообщается о возможном негативном влиянии тяги штанги. Как отмечают авторы, из-за недостаточной подвижности суставов становится сложнее занимать правильное положение, что может привести к ненужной нагрузке на позвоночник. В качестве альтернативы предлагается делать жим с опорой на грудь с использованием гантелей.

Ранее были названы лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Авторы материала рекомендовали делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.

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