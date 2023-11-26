Названы три опасных упражнения для мужчин старше 50 лет

Первым авторы назвали жим штанги лежа на горизонтальной скамье. Отмечается, что при неправильном распределении нагрузки напряжение идет на плечи, а не на руки, что часто приводит к боли и травмам. Рекомендуется вместо штанги использовать гантели.

Также опасными сочли обратные отжимания от скамьи. По словам авторов, это упражнение усугубляет неправильную осанку и создает дополнительную нагрузку на плечевой сустав. Заменить обратные отжимания предлагается наклонами или разгибанием рук с гантелями.

Кроме того, сообщается о возможном негативном влиянии тяги штанги. Как отмечают авторы, из-за недостаточной подвижности суставов становится сложнее занимать правильное положение, что может привести к ненужной нагрузке на позвоночник. В качестве альтернативы предлагается делать жим с опорой на грудь с использованием гантелей.

Ранее были названы лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Авторы материала рекомендовали делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.