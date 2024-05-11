Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы три ежедневные привычки для стройности

Поддержание нормального веса — краеугольный камень общего благополучия, но для этого часто требуется нечто большее, чем просто временные меры или строгие диеты. Ежедневные привычки могут существенно повлиять на вес в долгосрочной перспективе. Диетолог Яцек Шимановский раскрыл три самые эффективные из них и призвал включить эти пункты в распорядок дня. Об этом сообщает американское издание She Finds.

Источник: Freepik

Сбалансированное питание

Хорошо сбалансированная диета включает разнообразные, богатые питательными веществами продукты в правильных порциях. В том числе большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирных белков и полезных жиров при минимальном количестве обработанных пищевых продуктов, сладких закусок и чрезмерного количества вредных жиров и сахаров.

Диетолог Шимановский отметил, что еда всегда влияет на массу тела. Продукты с высоким содержанием калорий и сахара грозят увеличением веса. Эксперт призвал придерживаться сбалансированной диеты, которая предполагает употребление продуктов с высоким содержанием питательных веществ. В рацион также стоит включить овощи и фрукты.

При этом специалист напомнил, что главное в любой диете — умеренность. Время от времени важно устраивать дни, в которые можно позволять себе все. По словам Шимановского, нужно есть маленькими порциями, чтобы избежать переедания, и пить много воды, чтобы уменьшить объем талии и снизить процент жира в организме.

Физическая активность

Физическая активность крайне важна для поддержания нормального веса и хорошего самочувствия. Регулярные физические упражнения помогают сжигать калории, наращивать мышечную массу и ускорять обмен веществ.

Среди популярных физических нагрузок — аэробные упражнения, такие как ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде, а также силовые варианты, например поднятие тяжестей и упражнения с собственным весом.

Кроме того, такие занятия, как йога, пилатес и танцы, могут улучшить гибкость, равновесие и общую физическую форму.

Качественный сон

Качественный сон играет решающую роль в регуляции гормонов голода, которые контролируют аппетит и чувство насыщения. Когда вы не высыпаетесь, эти гормоны могут нарушаться, что приводит к усилению чувства голода и тяги к сладкой пище, особенно к высококалорийной. Кроме того, недостаток сна опасен нарушением обмена веществ: организму тяжелее эффективно сжигать калории.

Полноценный сон каждую ночь играет решающую роль в восстановлении организма и подготовке его к следующему дню. Если вы спите недостаточно, вы можете съесть больше пищи, чем нужно, чтобы не заснуть.

Яцек Шимановский
диетолог

Эксперт порекомендовал спать не менее восьми часов в сутки, чтобы дать организму достаточно времени для восстановления. Так вы будете более продуктивны в течение всего дня и не станете переедать. Если у вас есть проблемы со сном, можно применить простые способы для расслабления тела, такие как растяжка, чтение или йога.