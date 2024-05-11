Названы три ежедневные привычки для стройности

Эксперт порекомендовал спать не менее восьми часов в сутки, чтобы дать организму достаточно времени для восстановления. Так вы будете более продуктивны в течение всего дня и не станете переедать. Если у вас есть проблемы со сном, можно применить простые способы для расслабления тела, такие как растяжка, чтение или йога.