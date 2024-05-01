Названы способы сэкономить на отдыхе этим летом

Эксперты указывают на высокий спрос на летние туры на уровне раннего бронирования, что, по их мнению, связано с ожиданиями потребителей резкого роста цен на туры и авиабилеты, а также дефицита мест на популярных направлениях.
Также экономичным способом является выбор более близких к дому мест отдыха. По словам специалистов, большая часть затрат на отдых приходится на дорогу. Поэтому рекомендуется рассмотреть вариант поездки на автомобиле в соседний город или регион, где можно найти загородные и СПА-отели с хорошим сервисом. Это позволит сэкономить десятки тысяч рублей на авиаперелете.
Однако эксперты предупреждают, что отдых в 2024 году может обойтись на 15−17% дороже, чем в прошлом году, из-за подорожания всех составляющих турпродукта. Исключением остается Крым, где цены поднялись незначительно — на 5−7%.