Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы способы сэкономить на отдыхе этим летом

Существует несколько способов сэкономить на летнем отдыхе и раннее бронирование туров — один из них, отмечают представители туротрасли по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: РИА "Новости"

Эксперты указывают на высокий спрос на летние туры на уровне раннего бронирования, что, по их мнению, связано с ожиданиями потребителей резкого роста цен на туры и авиабилеты, а также дефицита мест на популярных направлениях.

Также экономичным способом является выбор более близких к дому мест отдыха. По словам специалистов, большая часть затрат на отдых приходится на дорогу. Поэтому рекомендуется рассмотреть вариант поездки на автомобиле в соседний город или регион, где можно найти загородные и СПА-отели с хорошим сервисом. Это позволит сэкономить десятки тысяч рублей на авиаперелете.

Однако эксперты предупреждают, что отдых в 2024 году может обойтись на 15−17% дороже, чем в прошлом году, из-за подорожания всех составляющих турпродукта. Исключением остается Крым, где цены поднялись незначительно — на 5−7%.