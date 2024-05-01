Названы способы сэкономить на отдыхе этим летом

Также экономичным способом является выбор более близких к дому мест отдыха. По словам специалистов, большая часть затрат на отдых приходится на дорогу. Поэтому рекомендуется рассмотреть вариант поездки на автомобиле в соседний город или регион, где можно найти загородные и СПА-отели с хорошим сервисом. Это позволит сэкономить десятки тысяч рублей на авиаперелете.