Названы способы, которые помогут побороть весеннюю хандру

Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова до этого говорила, что в весенний период свой рацион питания важно менять на более легкий и включать туда рыбу вместо тяжелого мяса, а также овощные салаты. Она рекомендует потреблять больше зелени, овощей и фруктов, в которых содержится большое количество витаминов, необходимых для перестройки организма на новое время года.