Названы смартфоны и планшеты Samsung, которые получат Android 15

Компания Google выпустила предварительную сборку Android 15 еще в феврале, однако полноценный релиз новой операционной системы ожидается летом или осенью 2024 года. По слухам, компания Samsung представит фирменную оболочку One UI 7 на базе Android 15 в августе. До тех пор точный список устройств, которые будут обновлены, остается неизвестным.
Тем не менее портал Sammobile назвал все смартфоны и планшеты, которые точно получат новую ОС. Так, на обновление могут рассчитывать владельцы смартфонов серии Galaxy S21, Z Fold3, Z Flip3 и новее. Среди бюджетных моделей обновление пророчат для Galaxy F15, F34, F54, A14 5G, A15 5G, A23, A33, A53, A72 и новее.
Также One UI 7 на базе Android 15 получат планшеты серий Galaxy Tab S8 и S9, в том числе модели Tab S9 FE и S9+ FE.
Отмечается, что приведенный выше список не является официальным и окончательным, так как Samsung может представить новые устройства, которые тоже будут обновлены, или не выпустить свежую прошивку для названных устройств.