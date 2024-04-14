Названы смартфоны и планшеты Samsung, которые получат Android 15

Компания Google выпустила предварительную сборку Android 15 еще в феврале, однако полноценный релиз новой операционной системы ожидается летом или осенью 2024 года. По слухам, компания Samsung представит фирменную оболочку One UI 7 на базе Android 15 в августе. До тех пор точный список устройств, которые будут обновлены, остается неизвестным.