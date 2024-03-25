Названы шесть стран, которые не будут вымирать в 2100 году

К 2050 году население 75% стран будет сокращаться. В конце века это будет верно для 97% стран и территорий. Ожидается, что в 2100 году только Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан будут иметь уровень рождаемости, достаточный для воспроизводства населения.