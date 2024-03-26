Названы семь неожиданных фактов о Великой Китайской стене

Великая Китайская стена — одно из чудес света, история которого насчитывает более 2 тысяч лет. Она продолжает привлекать внимание туристов по всему миру, ежегодно ее посещают около 10 миллионов человек. В 2024 году были названы семь странных открытий о величественном сооружении, ставшим символом Поднебесной.
Общеизвестно, что Великая Китайская стена представляет собой военный оборонительный проект, включающий сторожевые башни, гарнизонные посты и соединительные стены. Тем не менее, всегда обнаруживаются несколько странных открытий, которые вызывают любопытство посетить этот памятник.
Растения по обе стороны Стены генетически различны
Согласно данным биологии, живые существа могут начать проявлять различные черты, когда их разделят естественные барьеры, такие как горы, холмы или ледники. Великая Китайская стена является искусственным сооружением, но растения по обе ее стороны имеют разные генетические компоненты. Ученые из Пекинского университета подтвердили генетическую изменчивость растений вдоль Великой Китайской стены. Они экспериментировали с растениями на участке стены Цзюйонгуань и сравнили их с растениями, разделенными естественными барьерами, изучая три группы растений. К своему изумлению, они обнаружили, что стена, как и гора, действует генетически, разделяя растения.
Может уйти год на то, чтобы пройти Великую Китайскую стену
Пеший туризм стал популярным среди многих туристов, и Великая Китайская стена является одним из лучших мест для посещения. Общая протяженность 21 тысяча километров, поэтому практически невозможно пройти пешком всю ее протяженность. Большинство людей предпочитают проходить пешком Великую Китайскую стену династии Мин, но только этот участок тянется непрерывно примерно на 8 тысяч километров. Если бы вы проходили по 32 километра каждый день, на это ушло бы примерно 9 месяцев. Это может занять еще больше времени, в зависимости от погодных условий. Несмотря на трудности, несколько человек успешно преодолели Великую Китайскую стену, в том числе Дон Яохуэй, который преодолел ее за 508 дней или 17 месяцев.
Стену не видно из космоса
Многие верят, что это колоссальное сооружение видно из космоса. К сожалению, этот миф развеялся. Первоначально китайцы отвергли утверждение о том, что стену невозможно увидеть из космоса, потому что оно исходило от западных авторов. Министерство образования даже опубликовало это утверждение в школьных учебниках. Однако в 2003 году широкая китайская общественность узнала, что это правда после того, как первый китайский космонавт Ян Ливэй, отправившийся в космос, подтвердил, что стену оттуда не было видно.
Стена была построена из риса
Великая Китайская стена была построена из камней, песка, кирпичей, утрамбованной земли и нескольких других материалов, включая рис. Как бы невероятно и странно это ни звучало, это правда. Клейкий рис использовался для приготовления раствора, который скреплял кирпичи Великой Китайской стены во времена династии Мин (1368−1644 годов нашей эры). Раствор был создан путем смешивания клейкой рисовой муки с гашеной известью. Древние люди династии Мин знали о клейких свойствах риса задолго до появления современной науки. Много лет спустя химики обнаружили, что рис содержит уникальный тип полисахарида, известный как амилопектина. Клейкий рисовый раствор и по сей день остается основным связующим материалом в кирпичных секциях стен. Этот метод был настолько эффективен, что сорняки не смогли расти между стенами, что часто случается при использовании обычного раствора.
Стена может являться самым длинным кладбищем в мире
Человеческие кости не использовались для строительства стен, как рис. Однако, по некоторым оценкам, жертвы, которые потребовались для ее строительства, делают стену самым длинным кладбищем в мире. Возможно, сотни тысяч рабочих погибли во время стройки и были похоронены у основания Стены. Известно, что многие из этих рабочих были заключенными, которых использовали для строительства сооружения в качестве наказания, поскольку это было исключительно опасным для жизни.
Стена простирается до Монголии
Являясь самым длинным рукотворным сооружением в мире, Великая Китайская стена простирается за пределы Китая в Монголию. Однако монгольская часть стены была в значительной степени неизвестна в течение многих лет, пока группа исследователей под руководством Уильяма Линдсея не обнаружила её в пустыне Гоби. Интересно, что некоторые монголы понятия не имели, что Стена была построена у них, или думали, что она была разрушена. Монгольская часть стены, известная как дуга, даже предшествует основной части стен, построенных династией Мин (1348−1644) примерно на 500 лет. К сожалению, Монгольская дуга является одним из самых ветхих участков стены, и ей уделяется меньше всего внимания, учитывая, что ее длина составляет всего 100 километров.
Участки Стены могут исчезнуть через несколько лет
Великая Китайская стена является источником национальной гордости китайского народа, а также свидетельством силы и интеллекта людей. К сожалению, за стенами не ухаживают должным образом. За прошедшие годы около трети Великой Китайской стены исчезло в результате вандализма и естественного разрушения. Некоторые ранние участки стены в настоящее время находятся на грани обрушения, и без немедленных усилий по сохранению целые фрагменты могут исчезнуть всего за 30 лет.