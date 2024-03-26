Названы семь неожиданных фактов о Великой Китайской стене

Пеший туризм стал популярным среди многих туристов, и Великая Китайская стена является одним из лучших мест для посещения. Общая протяженность 21 тысяча километров, поэтому практически невозможно пройти пешком всю ее протяженность. Большинство людей предпочитают проходить пешком Великую Китайскую стену династии Мин, но только этот участок тянется непрерывно примерно на 8 тысяч километров. Если бы вы проходили по 32 километра каждый день, на это ушло бы примерно 9 месяцев. Это может занять еще больше времени, в зависимости от погодных условий. Несмотря на трудности, несколько человек успешно преодолели Великую Китайскую стену, в том числе Дон Яохуэй, который преодолел ее за 508 дней или 17 месяцев.