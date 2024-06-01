Названы самые вредные продукты для зубов

Эксперты-стоматологи из США проливают свет на продукты, которых следует избегать, чтобы защитить зубы и эмаль, и некоторые из них вызывают удивление.
Продукты, которые люди потребляют, могут оказывать значительное влияние на здоровье зубов и эмали. Некоторые из них особенно вредны, вызывая кариес. Стоматологи назвали список продуктов, которые вредны для зубов, и советы по минимизации ущерба.
Конечно, конфеты и помадки, особенно те, которые прилипают к зубам, как и карамель, являются одними из самых опасных. Они создают среду, способствующую размножению бактерий, вызывающих кариес.
Кроме того, газированные напитки, богатые сахаром и кислотами, могут разрушать зубную эмаль.
Белый хлеб — еще один продукт, вызывающий проблемы. При жевании он превращается в липкую массу, которая застревает между зубами, способствуя образованию кариеса. Чипсы и другие хрустящие продукты распадаются на мелкие частицы, которые застревают в углублениях зубов, способствуя росту бактерий.
Сухофрукты, несмотря на их пользу для здоровья, содержат большое количество сахара и могут прилипать к зубам. И наконец, вино, будь то красное или белое, содержит кислоты и танины, которые могут окрашивать и разрушать зубную эмаль.
Чтобы защитить зубы, по мнению стоматологов, после употребления этих продуктов рекомендуется пить много воды, чтобы смыть остатки пищи и кислоты. Жевательная резинка без сахара также стимулирует выработку слюны, которая помогает нейтрализовать кислоты и удалить остатки пищи.