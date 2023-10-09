Названы самые «собачьи» города России

По данным кинологов, чаще всего собак заводят жители Москвы, их любимая порода — чихуахуа. В Москве есть несколько памятников, посвященных собакам, включая бронзовую овчарку на станции метро «Площадь Революции», нос которой натерт до блеска желающими привлечь удачу. Начало традиции положили студенты Бауманки.

В Санкт-Петербурге, заключили эксперты, чаще всего заводят шпицев. Среди памятников собакам в городе — собака Павлова в саду Института экспериментальной медицины и памятник-скамейка таксе во дворе СПбГУ.

В Тольятти скульптура собаки, которая получила название «Памятник преданности» — бронзовая немецкая овчарка смотрит на дорогу. По местной легенде, потерявший хозяев в автокатастрофе пес семь лет жил на месте трагедии.

Воронежцы также могут похвастать памятником преданной собаке — здесь есть скульптура пса из повести Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное Ухо», его ухо натирают на счастье.

В Краснодаре, продолжили авторы исследования, есть памятник «Влюбленные собачки» с нарядными животными, в Костроме — памятник псу Бобке, который работал вместе с пожарными в начале XIX века и вытащил из горящего дома младенца. Рядом с Бобкой стоит копилка, куда любой желающий может бросить монету для помощи приюту для животных.

Замыкает список «собачьих» городов Йошкар-Ола. Здесь в саду имени Свердлова установлен памятник ньюфаундленду, которого местные жители называют скорбящим. Хозяина собаки по имени Раймонда, по городской легенде, не стало во время прогулки с ней, и вдова мужчины установила скульптуру в знак верности и любви. По другой версии, ньюфаундленд спас из пруда тонущего ребенка.