Названы самые распространенные виды рака у мужчин и женщин старше 50 лет

В Великобритании каждый год выявляют свыше 375 тысяч случаев рака. Согласно статистике, что у каждого второго в течение жизни разовьется какая-либо форма онкологии. Отмечается, что 30 процентов всех случаев рака в стране можно предотвратить.

Наиболее распространенными типами у детей и молодежи являются опухоли головного мозга, лейкемия и лимфома. У мужчин, которые старше 50 лет, больший риск заболеть раком простаты, а у женщин — раком груди. 36 процентов случав онкологии приходится на пациентов старше 75 лет, 54 процента — на людей от 50 до 75 лет, 9 процентов — на граждан от 25 до 49 лет.