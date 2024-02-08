Названы самые распространенные виды рака у мужчин и женщин старше 50 лет

В Великобритании каждый год выявляют свыше 375 тысяч случаев рака. Согласно статистике, что у каждого второго в течение жизни разовьется какая-либо форма онкологии. Отмечается, что 30 процентов всех случаев рака в стране можно предотвратить.
При этом некоторые виды рака характерны для людей определенного возраста.
Наиболее распространенными типами у детей и молодежи являются опухоли головного мозга, лейкемия и лимфома. У мужчин, которые старше 50 лет, больший риск заболеть раком простаты, а у женщин — раком груди. 36 процентов случав онкологии приходится на пациентов старше 75 лет, 54 процента — на людей от 50 до 75 лет, 9 процентов — на граждан от 25 до 49 лет.
В десятку по распространенности также попали рак кишечника, легких, лимфомы, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря, полости рта и глотки, передает «Газета.ру».
Российские ученые придумали, как еще можно бороться с онкологическими заболеваниями. По мнению исследователей, злокачественные опухоли — это не просто неконтролируемые скопления сломанных клеток, это самостоятельные органы со сложной структурой и функциональностью.