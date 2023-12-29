Названы самые популярные породы собак в России в этом году: вы удивитесь

Сообщается, что рейтинг был составлен по данным родословной книги РКФ, то есть учитываются только животные с паспортами. Итак, самыми популярными в 2023 году стали немецкие шпицы, чихуахуа и корги. Шпицы, к слову, сохраняют звание самой популярной породы в стране уже восьмой год подряд.

Эксперты объясняют это тем, что миниатюрные животные могут жить в городских квартирах, а при необходимости без проблем отправятся с хозяином в путешествие.