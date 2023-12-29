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13:47 (мск), источник: Super.ru

Названы самые популярные породы собак в России в этом году: вы удивитесь

Российская кинологическая федерация назвала 10 пород собак, которым в этом году отдавали предпочтение наши соотечественники. Президент организации в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что в списке любимых россиянами пород становится все больше собак-компаньонов.

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Источник: Unsplash

Сообщается, что рейтинг был составлен по данным родословной книги РКФ, то есть учитываются только животные с паспортами. Итак, самыми популярными в 2023 году стали немецкие шпицы, чихуахуа и корги. Шпицы, к слову, сохраняют звание самой популярной породы в стране уже восьмой год подряд.

Эксперты объясняют это тем, что миниатюрные животные могут жить в городских квартирах, а при необходимости без проблем отправятся с хозяином в путешествие.

Крупные собаки в список тоже попали: в любимцы россиян можно смело записывать немецких и среднеазиатских овчарок, лабрадоров-ретриверов. Впервые в рейтинге оказался кавалер кинг-чарльз-спаниель. А вот французские бульдоги из списка десяти самых популярных пород в этом году выбыли.

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