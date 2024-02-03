Названы самые частые причины расстройства сна

К нарушению образа жизни, которое способно привести к ухудшению качества сна, специалист отнесла свободный режим (когда человек ложится и встает в разное время), избыток кофеина и малоподвижный образ жизни.
По словам врача, негативно влияет на сон и привычка до глубокой ночи сидеть в смартфоне, так как это сопровождается большой информационной нагрузкой. Кроме того, яркий бело-голубой свет мешает засыпанию.
Помимо проблем, связанных с образом жизни, на сон могут оказывать влияние и заболевания, а также дефициты, гормональные нарушения и прием некоторых препаратов, сообщила Черкасова.
«К счастью, в большинстве случаев сон может скорректироваться при некоторых усилиях, направленных на коррекцию образа жизни. Если в течение месяца не получается, то тогда стоит обратиться к специалисту и поискать причины. Возможно, они какие-то выходящие за сферу образа жизни и заключающиеся в различных заболеваниях и нарушениях», — заключила специалист.
Ранее стало известно, что в 2023 году россияне потратили на покупку препаратов с мелатонином 3,3 миллиарда рублей. За 12 месяцев продажи лекарств с так называемым гормоном сна выросли на 10,3 процента год к году и достигли рекордного объема за последние пять лет.