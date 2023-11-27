16:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы пять правил здорового сна

Андролог Марк Годзиян рассказал, что гормон счастья серотонин и гормон сна мелатонин вырабатывает один и то же орган. При этом мелатонин гарантирует поддержку здоровья, но получить его можно только при полноценном сне. Врач отметил, что дневной сон не заменяет ночной. Также он назвал правила здорового сна.

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Источник: Freepik

Отказ от ночников и включенного телевизора во время отдыха — одно из правил здорового сна, рассказал андролог Марк Годзиян. Все пять пунктов, выполнение которых улучшит качество сна, он назвал в своем Telegram-канале.

Врач объяснил, что шишковидная железа, или эпифиз, днем и ночью работает по-разному. При свете она обеспечивает гормоном радости серотонином, а ночью — гормоном сна мелатонином. По словам Годзияна, в идеале для здоровья нужно ложиться спать с заходом солнца, а вставать с его первыми лучами.

«Наиболее активно мелатонин вырабатывается в период с 0 до 4 часов ночи. В эти часы надо не просто отдыхать, а именно спать, чтобы организм выработал достаточно мелатонина для своего восстановления», — отметил андролог.

Он также добавил, что люди с ночным образом жизни должны помнить: дневной сон не компенсирует отсутствие ночного.

По словам Годзияна, жители больших городов лишены полноценного сна из-за излишней освещенности. Чтобы решить эту проблему, заверил врач, необходимо следовать простым правилам. Первым делом специалист призвал задергивать на ночь окна плотными шторами. Также он настоятельно рекомендовал выключать телевизор перед сном и не пользоваться ночниками.

Тем, кто встает по ночам, следует избавиться от привычки включать свет, считает врач. «Для освещения туалета достаточно тусклой лампочки-ночника, включающейся в розетку», — отметил он.

Напоследок врач рассказал, что у тех, кто хочет не ложиться спать допоздна, в комнате должно быть тусклое освещение. И самое главное, по словам Годзияна, — засыпать необходимо не позднее полуночи, чтобы получить максимальную дозу мелатонина.

Ранее сомнолог Роман Бузунов назвал способ корректировать циркадные ритмы. Он посоветовал по утрам включать лампы, имитирующие дневной свет.

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