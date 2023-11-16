Названы пять красных линий, которые нельзя переходить в отношениях

Первое — физические границы. Речь идёт об объятиях, поцелуях и любом контакте при разговоре. Перед тем, как приобнять нового человека или даже начать сплетничать с давней знакомой, стоит подумать, насколько это этично, отметила эксперт.

Второе — эмоциональные границы. Не стоит давать непрошеных советов, а также комментировать внешность или личную жизнь человека, если не поступало такого запроса. Подобные советы, даже из «искренних побуждений», только нарушают чужие границы. При желании поделиться мнением стоит уточнить, интересно ли оно собеседнику.

Третье — сексуальные границы. Не нужно соглашаться на интимную близость с человеком, если «так надо» или если вы боитесь обидеть, ведь это обесценивание себя.

«Интимная жизнь — это та сфера, где только вы решаете, где же именно проходят те самые границы. Поэтому нужно учиться рассказывать о том, что для вас приемлемо, а что нет. В этом нет ничего постыдного, и если партнёр дорожит вами, то к вашим отказам он отнесётся нормально», — пояснила Романив в беседе с порталом «Страсти».

Четвёртое — границы помощи. Это касается как непрошеных советов, так и конкретных действий, будь то помощь ребёнку в уборке или денежная помощь. Отказ вызывает обиду, ведь хотели сделать как лучше. Однако привычка помогать другим, закреплённая в детстве, это нередко — мягкое насилие, отметила психолог.

Пятое — материальные границы. У каждого человека свои нормы допустимого. Где-то нормально зачитывать друг другу присланные сообщения, а кто-то прячет телефон, даже если ничего секретного там нет. Есть люди, которые без проблем делятся едой, автомобилем и пускают пожить на дачу, а у кого-то всё это вызывает дискомфорт.

«Мы вообще все очень разные. Поэтому так важно разговаривать, чтобы понимать, где проходят те самые границы, переступать за которые точно нельзя», — подчеркнула Романив.