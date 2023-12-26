Названы пять добавок, которые превращают кофе в источник здоровья и молодости

По словам декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, кофеманам стоит присмотреться к корице и ванили. Первая улучшает умственную деятельность и выносливость, тогда как вторая снижает риск инсульта, замедляя старение. Ещё напиток можно разбавить гвоздикой, дающей обезболивающий эффект, и лимонным соком, отметила эксперт.

«В лимонном соке много аскорбиновой кислоты, помогающей функционировать нашей иммунной системе, а также повышающей эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. Люди с низким давлением, страдающие мигренью, употребив кофе с лимоном, через некоторое время отмечают улучшение», — рассказала Лялина NEWS.ru.

Лучшей же добавкой к кофе является стакан чистой воды, подытожила физиолог. Напиток из зёрен «иссушает» организм, вызывая частое мочеиспускание. Лишняя чашка H2O нивелирует негативный эффект, не допуская обезвоживания.

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