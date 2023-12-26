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00:07 (мск), источник: Life.ru

Названы пять добавок, которые превращают кофе в источник здоровья и молодости

Употребление кофе в сочетании с натуральными добавками положительно сказывается на здоровье организма. О способах сделать напиток не только ободряющим, но и полезным рассказала физиолог Ирина Лялина.

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Источник: Reuters

По словам декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, кофеманам стоит присмотреться к корице и ванили. Первая улучшает умственную деятельность и выносливость, тогда как вторая снижает риск инсульта, замедляя старение. Ещё напиток можно разбавить гвоздикой, дающей обезболивающий эффект, и лимонным соком, отметила эксперт.

«В лимонном соке много аскорбиновой кислоты, помогающей функционировать нашей иммунной системе, а также повышающей эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. Люди с низким давлением, страдающие мигренью, употребив кофе с лимоном, через некоторое время отмечают улучшение», — рассказала Лялина NEWS.ru.

Лучшей же добавкой к кофе является стакан чистой воды, подытожила физиолог. Напиток из зёрен «иссушает» организм, вызывая частое мочеиспускание. Лишняя чашка H2O нивелирует негативный эффект, не допуская обезвоживания.

Ранее Лайф называл безопасную дозу сахара в чае или кофе. Чтобы не навредить здоровью, лучше ограничиться двумя кусочками рафинада.

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