Названы продукты, вызывающие сильную зависимость

Международная группа ученых из Испании, США и Бразилии назвала продукты, зависимость от которых сильнее, чем от кофе, алкоголя и сигарет. Исследование опубликовано в British Medical Journal.

Ученые объяснили, что привыкание формируется только к определенным категориям продуктов — тем, которые содержат большое количество жиров и углеводов. К ним относят шоколад, изделия из белой муки и переработанная пища — произведенная в промышленных условиях из рафинированных и очищенных ингредиентов с применением различных добавок, усиливающих вкус и увеличивающих срок годности. В список входят фастфуд, чипсы и сухие завтраки.

Ученые объяснили зависимость тем, что комбинация жиров и углеводов влияет на человеческий мозг. Сильное привыкание к таким продуктам сравнимо с различными расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ.

Среди симптомов отмечаются низкий контроль потребления, сильная тяга и синдром отмены (наиболее часто в таком состоянии наблюдается тревожное состояние, беспокойство, бессонница и возбуждение).

Исследователи подчеркнули, что пищевая зависимость является самой сильной, так как человек может отказаться от алкоголя, сигарет и азартных игр, но не может прекратить есть.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее ученые рассказали, какие типы людей склонны к алкогольной зависимости.

Анна Морозова