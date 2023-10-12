Названы продукты, вызывающие сильную зависимость
В списке оказались сладкое, фастфуд и ультраобработанные продукты.
В списке оказались сладкое, фастфуд и ультраобработанные продукты.
Международная группа ученых из Испании, США и Бразилии назвала продукты, зависимость от которых сильнее, чем от кофе, алкоголя и сигарет. Исследование опубликовано в British Medical Journal.
Ученые объяснили, что привыкание формируется только к определенным категориям продуктов — тем, которые содержат большое количество жиров и углеводов. К ним относят шоколад, изделия из белой муки и переработанная пища — произведенная в промышленных условиях из рафинированных и очищенных ингредиентов с применением различных добавок, усиливающих вкус и увеличивающих срок годности. В список входят фастфуд, чипсы и сухие завтраки.
Ученые объяснили зависимость тем, что комбинация жиров и углеводов влияет на человеческий мозг. Сильное привыкание к таким продуктам сравнимо с различными расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ.
Исследователи подчеркнули, что пищевая зависимость является самой сильной, так как человек может отказаться от алкоголя, сигарет и азартных игр, но не может прекратить есть.
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Анна Морозова