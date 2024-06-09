Названы продукты, которые помогают отрастить волосы

«Здоровье волос зависит от уровня андрогенов. При превышении нормы этих гормонов у мужчин и женщин наблюдается алопеция. Это зависит от состояния эндокринной системы, в первую очередь от щитовидной железы. К анемии и выпадению волос могут привести и чересчур обильные месячные. Еще одна из распространенных причин алопеции — недостаток витаминов, макро- и микроэлементов, которые укрепляют луковицы волос, прежде всего витаминов А, Е и селена, а также витаминов С, Д, витаминов группы В, PP — никотиновой кислоты, железа, кальция, калия, цинка, хрома», — рассказал Ионов.