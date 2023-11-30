Названы причины отсутствия эффективности в тренировках

Специалист заявила, что многие слишком увлекаются процессом, из-за чего вырабатывают неправильный режим тренировок, игнорируют требования безопасности, получают случайные травмы и вредят здоровью. Другой причиной могут быть некачественные тренировки, в которых не рассчитаны нагрузка, тип и время.