19:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы причины отсутствия эффективности в тренировках

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка назвала причины отсутствия эффективности в тренировках. Ее слова приводит Men Today.

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Специалист заявила, что многие слишком увлекаются процессом, из-за чего вырабатывают неправильный режим тренировок, игнорируют требования безопасности, получают случайные травмы и вредят здоровью. Другой причиной могут быть некачественные тренировки, в которых не рассчитаны нагрузка, тип и время.

Чтобы не допустить состояния перетренированности, эксперт посоветовала обращать внимание на чрезмерную болезненность мышц, неутолимую жажду, непривычно высокий или низкий пульс в состоянии покоя, проблемы со сном, а также снижение полового влечения.

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