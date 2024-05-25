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Названы причины громоподобной боли в голове

Громоподобная боль в голове может быть признаком разрыва аневризмы или гипертонии и требует обращения к врачу.

Источник: Freepik

Об этом сообщает Daily Mail.

Громоподобная боль — очень сильная, внезапная, ее часто описывают как удар по затылку. Она может возникнуть в любой части головы и сопровождаться тошнотой, сонливостью, болью в шее или головокружением. Иногда такая боль не имеет причины и проходит сама.

Однако также она может быть признаком опасного для жизни кровоизлияния в мозг, например, из-за разрыва аневризмы (локального расширения сосуда).

Также громоподобную боль может вызвать высокое кровяное давление или резкое сужение сосудов в мозге. Триггерами могут служить кашель, физическая активность, половой акт. В научной литературе описаны необычные причины головной боли, включая пение.

При любой сильной головной боли нужно обратиться за медицинской помощью. Это особенно важно для людей с необычными или внезапными головными болями, а также при усилении характерной для человека боли.