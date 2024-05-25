Названы причины громоподобной боли в голове

Громоподобная боль — очень сильная, внезапная, ее часто описывают как удар по затылку. Она может возникнуть в любой части головы и сопровождаться тошнотой, сонливостью, болью в шее или головокружением. Иногда такая боль не имеет причины и проходит сама.