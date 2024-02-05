Названы преимущества пешей ходьбы на работу

Выяснилось, что у испытуемых, которые тратили на ходьбу около 15 минут в день, уровень СРБ был на 7% ниже по сравнению по сравнению с теми, кто добирался до места работы на машине или общественном транспорте. У тех, кто ежедневно проходил пешком 45 минут (чуть более 20 минут в сторону работы и столько же в сторону дома), концентрация С-реактивного белка была почти на 18% ниже.