Названы популярные продукты, которые «высасывают» энергию человека

В числе таких «воришек» — фастфуд. Речь о продуктах, содержащих насыщенные гидрогенизированные жиры, трансжиры. Это чипсы, сухарики и булочки с жареной котлетой. Организму приходится тратить слишком много энергии, чтобы переработать такую пищу. Кроме того, сами продукты обладают низкой пищевой ценностью.

Еще одна категория — изделия из муки высшего сорта с высоким содержанием сахара. Они перевариваются быстро, мгновенно дают энергию, но через полчаса человек вновь чувствует голод, ведь он так и не получил полезные вещества. Алкоголь тоже отнимает энергию и вдобавок плохо влияет на печень.

«У нас в печени сосредоточена большая часть митохондрий. Это особые клетки — наши энергетические станции. Алкоголь и продукты с высоким содержанием консервантов могут вызывать дисфункцию печени и приводить к энергодефициту. Часто бывает, что человек накануне выпил, пусть даже немного, и на следующий день у него нет настроения и сил, то есть энергии», — сообщила Жаровская.

По ее словам, нужно как можно меньше есть те продукты, которые вызывают дефицит энергии, в том числе и фастфуд. Чтобы чувствовать себя хорошо, его можно есть раз или два в месяц — тогда это никак не отразится на энергофоне человека. А вот если есть хронические заболевания, то такую еду вообще себе позволять нельзя, резюмировала врач.