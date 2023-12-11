18:02 (мск), источник: Газета.Ру

Названы полезные свойства имбирных пряников

Специалист по здоровому питанию Хейзел Флайт из Университета Эдж-Хилл (Великобритания) рассказала The Conversation, что употребление имбирных пряников может поспособствовать укреплению иммунитета, волос и костей благодаря содержанию в них патоки и имбиря. Кроме того, этот сладкий продукт богат антиоксидантами, которые снижают риск развития диабета.

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Источник: Freepik

Диетолог объяснила, что имбирь долгое время используется в традиционной и альтернативной медицине. Некоторые исследования показывают, что он может улучшить пищеварение и иммунитет. Имбирь стимулирует активность иммунных клеток (лейкоцитов), защищающих организм от патогенов и удаляющих продукты разрушения тканей.

Другим полезным ингредиентом имбирных пряников является патока. Она богата железом, кальцием, магнием, калием, фосфором и витамином В6. Все эти компоненты важны для здоровья костей и волос, а также способны естественным способом устранить анемию — состояние, характеризующееся снижением уровня гемоглобина в крови.

Кроме того, такие пряники зачастую содержат корицу. Она является источником антиоксидантов — соединений, которые защищают клетки организма от повреждений в результате окислительного стресса.

Окислительный (оксидативный) стресс — это процесс, происходящий в организме из-за избытка свободных радикалов и недостатка противодействующих им антиоксидантов. Диетолог отметила, что имбирь подавляет образование свободных радикалов, которое характерно для сахарного диабета. Таким образом вероятность прогрессирования заболевания снижается.

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