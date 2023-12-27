Названы победители конкурса «Индийский астрофотограф 2023 года»

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Конкурс «Индийский астрофотограф года» посвящен развитию искусства астрономической фотографии. В 2023 году в состязании участвовали 142 человека, от которых в общей сложности поступило 751 фотография.

Победителей определили в пяти категориях: «Солнечная система», «Ночной пейзаж», «Глубокое небо», «Лучшая женщина-астрофотограф» и «Лучший мобильный астрофотограф». В конкурсе могли участвовать только граждане Индии или индийцы, проживающие за рубежом.

Все снимки будут представлены на выставке в планетарии М. П. Бирла в Калькутте, которая начнется в первую неделю января 2024 года.

Ранее были объявлены победители конкурса «Фото полярного сияния — 2023».

Анна Морозова