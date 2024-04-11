Названы опасные заболевания, о которых могут говорить ночные судороги

Под судорогами понимают болезненные ощущения сжатия, скручивания в икроножных мышцах, реже в мышцах бедер и стоп. В течение жизни практически каждый человек испытывал это неприятное состояние хотя бы один раз вне зависимости от возраста и вида деятельности. О каких заболеваниях могут говорит ночные судороги, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Наира Курбанова.