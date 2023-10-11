Названы неожиданные продукты, которые помогают худеть

Ежедневно выходят тысячи научных статей о продуктах, которые ухудшают наше здоровье. Например, о том, что джанк-фуд изменяет активность мозга и влияет на сон даже при правильно подобранном калораже, ежедневное употребление газировки вредит не меньше алкоголя, а сельдерей не является панацеей от лишнего веса. Но сегодня мы решили обратить внимание на продукты, которые помогут похудеть вне зависимости от комплекции и пищевых привычек. Выберите себе еду по вкусу и настроению и отмечайте праздник вместе с нами.

Семена чиа

По данным Министерства сельского хозяйства США, употребление порции семян чиа — около 2 столовых ложек — удовлетворяет примерно четверть суточной потребности в клетчатке. Этот продукт не только помогает работе ЖКТ, но и сохраняет чувство сытости в течение дня.

Попкорн

Чтобы съесть его, нужно много времени, и чем медленнее вы едите, тем больше вероятность того, что вы быстро насытитесь им. Попкорн также является хорошим источником клетчатки: по данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка попкорна содержит 1,2 г клетчатки, но поскольку стандартная порция больше, количество клетчатки увеличивается. Рекомендованная норма — 2 чашки попкорна.

Перец чили

Различные исследования, например, опубликованное в журнале Bioscience Reports, предполагают, что капсаицин (активный ингредиент в чили и других перцах, придающий им остроту) способствует ускорению метаболизма. В особенности специалисты рекомендуют использовать его во время завтрака, чтобы не переедать в обед.

Яйца

Вопреки расхожему мнению, этот продукт полезен и низкокалориен. По данным исследования 2020 года, опубликованного в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, яйца, съеденные на завтрак, способствуют снижению веса в рамках низкокалорийной диеты.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

О других продуктах, которые помогут похудеть, читайте в материале.

Олеся Маевская