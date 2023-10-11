Названы неожиданные продукты, которые помогают худеть
11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением.
11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением.
Ежедневно выходят тысячи научных статей о продуктах, которые ухудшают наше здоровье. Например, о том, что джанк-фуд изменяет активность мозга и влияет на сон даже при правильно подобранном калораже, ежедневное употребление газировки вредит не меньше алкоголя, а сельдерей не является панацеей от лишнего веса. Но сегодня мы решили обратить внимание на продукты, которые помогут похудеть вне зависимости от комплекции и пищевых привычек. Выберите себе еду по вкусу и настроению и отмечайте праздник вместе с нами.
По данным Министерства сельского хозяйства США, употребление порции семян чиа — около 2 столовых ложек — удовлетворяет примерно четверть суточной потребности в клетчатке. Этот продукт не только помогает работе ЖКТ, но и сохраняет чувство сытости в течение дня.
Чтобы съесть его, нужно много времени, и чем медленнее вы едите, тем больше вероятность того, что вы быстро насытитесь им. Попкорн также является хорошим источником клетчатки: по данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка попкорна содержит 1,2 г клетчатки, но поскольку стандартная порция больше, количество клетчатки увеличивается. Рекомендованная норма — 2 чашки попкорна.
Различные исследования, например, опубликованное в журнале Bioscience Reports, предполагают, что капсаицин (активный ингредиент в чили и других перцах, придающий им остроту) способствует ускорению метаболизма. В особенности специалисты рекомендуют использовать его во время завтрака, чтобы не переедать в обед.
Вопреки расхожему мнению, этот продукт полезен и низкокалориен. По данным исследования 2020 года, опубликованного в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, яйца, съеденные на завтрак, способствуют снижению веса в рамках низкокалорийной диеты.
Олеся Маевская