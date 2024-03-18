Названы напитки, повышающие риск инсульта и болезней сердца

За это время болезни сердца и инсульт выявили почти у 10 тысяч добровольцев. После проведения дополнительных исследований и ряда корректировок ученые пришли к выводу, что общее потребление углеводов не оказывает влияния на вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, увеличенное потребление свободного сахара из продуктов, таких как сладкие газированные напитки, фруктовые соки и молочные коктейли, взаимосвязано с повышенным риском всех ССЗ.