Названы лучшие упражнения для восстановления после пневмонии

Для начала нужно сесть на стул, положив правую руку на живот. Далее необходимо сделать вдох через нос, надувая при этом живот, потом выдох — через рот и сдувая живот. При следующем упражнении нужно сделать вдох через нос, надувая живот и сводя вместе лопатки, далее сделать выдох, расслабив плечи и сдувая живот.

Затем врач посоветовал положить левую руку на пояс, а правую опустить вниз. Далее нужно сделать вдох через нос, надувая живот и одновременно заводя правую руку за голову, чтобы растянуть боковую поверхность грудной клетки. Затем необходимо выдохнуть через рот, возвращаясь в исходное положение.

20 августа сомнолог Эрве Сыыру рассказала о влиянии физических упражнений на ночной сон. Исследование, проведенное среди пожилых людей, показало, что физические упражнения почти вдвое сокращают время, необходимое для засыпания, и увеличивают продолжительность сна на 41 минуту.