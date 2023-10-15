Названы лучшие упражнения для победы над дряхлостью

Для начала нужно встать прямо и выпрямиться, а затем соединить ладони перед собой на уровне груди. Необходимо нажимать ладони друг на друга, сжимая грудные мышцы, и удерживать напряжение в течение секунд, затем расслабляясь. Следует повторить упражнение десять раз.

Затем журналисты посоветовали встать прямо и положить руки вдоль тела. Нужно медленно поднимать руки вверх, вытягивая их вдоль боков тела. Достигнув максимальной точки, необходимо задержаться на десять секунд, ощущая напряжение в мышцах рук и плеч. Далее необходимо медленно опустить руки вниз и расслабиться.