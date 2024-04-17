Названы лучшие рестораны страны 2024 года

Wheretoeat — национальная ресторанная премия, учрежденная в 2013 году. Тогда по инициативе группы гастрономических журналистов составили рейтинг лучших ресторанов Санкт-Петербурга. С тех пор география премии расширилась. Теперь кроме Петербурга за звание лучших соревнуются рестораны в Москве, на юге России, в Центральном регионе, Татарстане, Уральском федеральном округе, Пермском крае, Сибири и на Дальнем Востоке. Осенью 2023 года премия Wheretoeat стала международной и впервые прошла в Казахстане.