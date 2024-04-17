Названы лучшие рестораны страны 2024 года

В составлении ежегодного рейтинга приняли участие 750 ведущих экспертов из числа рестораторов, поваров, сомелье, гастрономических обозревателей и журналистов. Победители определялись путем тайного голосования. В итоговый рейтинг по традиции вошли 100 заведений страны.
Звание лучшего ресторана 2024 года впервые за историю премии поделили Savva (Москва) и Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург). На втором месте расположился ресторан Ava (Москва). Третью строчку национального рейтинга занял Birch (Санкт-Петербург). В первую десятку также вошли Olluco (Москва), Loona (Москва), Frantsuza Bistrot (Санкт-Петербург), Tunguska (Красноярск), Sage (Москва), 0,75 Please Wine and Kitchen (Красноярск) и Maya (Москва).
За вклад в развитие ресторанной индустрии специальной награды удостоился Аркадий Новиков. За вклад в гастрономическое развитие региона специальной наградой отмечена Нижегородская область.
В престижной персональной номинации «Шеф-повар года» лучшим признан Георгий Троян (Le Pigeon, «Северяне», Москва). «Ресторатором года» стал Антон Пинский. Звание лучшего «Сомелье года» досталось Максиму Кочневу («Баран-Рапан», Сочи). Награду в номинации «Лучший бар» вручили заведению Моre (Казань).
В номинации «Кондитер года» второй год подряд победил Алексей Гребенщиков (Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург). Специальной номинацией «Официант года» по версии сервиса «Сбер чаевые» отмечен Даниил Ксенофонтов (ресторан «Белуга», Москва). За «Лучший завтрак» награда досталась Александру Богданову (ресторан Cafe Clatet, Санкт-Петербург). А в номинации «Выбор СМИ» первым стал ресторан Frantsuza Bistrot (Санкт-Петербург).
Wheretoeat — национальная ресторанная премия, учрежденная в 2013 году. Тогда по инициативе группы гастрономических журналистов составили рейтинг лучших ресторанов Санкт-Петербурга. С тех пор география премии расширилась. Теперь кроме Петербурга за звание лучших соревнуются рестораны в Москве, на юге России, в Центральном регионе, Татарстане, Уральском федеральном округе, Пермском крае, Сибири и на Дальнем Востоке. Осенью 2023 года премия Wheretoeat стала международной и впервые прошла в Казахстане.