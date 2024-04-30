Названы главные опасности храпа и способы его лечения

Храп можно охарактеризовать как вибрацию мягких тканей носоглотки, которая сопровождается неприятным звуком. Возникнуть он может по разным причинам — от искривления перегородки носа до увеличенных гланд.
Нередко храп возникает из-за различных заболеваний, таких, как, например, ОРВИ, ринит или синусит. При этом когда симптомы простуды проходят, человек перестает храпеть.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская рассказала о причинах возникновения храпа, какие упражнения и спреи могут помочь от него избавиться, а также, что такое синдром обструктивного апноэ сна.
Чем вреден храп?
Из-за храпа человек часто просыпается, что может стать причиной неполноценного и некачественного сна. Это, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье. При недостатке ночного отдыха наблюдается снижение иммунитета, увеличивается риск развития заболеваний сердца, а также ожирения.
«Снижение потенции, энурез (непроизвольное мочеиспускание), нарушение углеводного обмена (сахарный диабет II типа), депрессия, преждевременное старение, ухудшение течения хронического бронхита и бронхиальной астмы и других заболеваний — все это происходит из-за нарушения сна», — объясняет специалист. По ее словам, чаще всего медикаментозное лечение храпа избавляет от симптомов, а не лечит болезнь.
Как избавиться от храпа?
В первую очередь, нужно понять причину храпа. Для этого можно обратиться к отоларингологу, терапевту или сомнологу (специалисту по сну). Скорее всего, потребуется пройти обследование, например, сделать компьютерную томографию носовых синусов и электроэнцефалограмму, рентген костных структур черепа.
Поддерживать тонус мышц носоглотки помогут специальные упражнения. Например, выдвинуть язык максимально вперед и вниз, задержать в таком положении на несколько секунд. Делать нужно по 30 повторов утром и вечером, так тренируются мышцы челюсти и языка. Также перед сном можно зажать между зубами карандаш на две-три минуты. Эффект от техник появится не сразу, а только после длительных тренировок.
Также существуют специальные спреи от храпа, которые продаются в аптеках. Такие препараты поддерживают мышцы носоглотки.
Что такое синдром обструктивного апноэ сна?
Храп как симптом сопровождает синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). У человека, страдающего этим заболеванием, во время сна периодически сужается просвет верхних дыхательных путей. Из-за этого больной потребляет меньше кислорода, и мозг дает команду организму проснуться, чтобы вдохнуть. После пробуждения пациент чувствует себя усталым и невыспавшимся.
Сопровождающая апноэ гипоксия (недостаток кислорода) негативно отражается на всех системах и органах тела. У человека с СОАС риск смерти во сне от этого недуга повышается до 67%.
Главные причины остановки дыхания во сне
Западение корня языка (например, когда человек спит на спине) и расслабление мышц во время сна создают условия для появления апноэ. А дополнительные факторы, которые способствуют сужению просвета в глотке и ухудшению прохождения воздуха, приводят к остановке дыхания во время ночного отдыха.
Чаще всего апноэ сна возникает у людей, страдающих ожирением. Жировая ткань откладывается в области шеи, что приводит к сужению дыхательных путей. Также возрастает давление на диафрагму, что, в свою очередь, затрудняет дыхание.
Также риск возникновения апноэ во сне увеличивают анатомические особенности ЛОР-органов. Например, большие небные миндалины значительно уменьшают просвет глотки. Нарушение проходимости носовых путей, выраженные искривления перегородки носа, хронические риниты, в том числе аллергические, значительно затрудняют носовое дыхание, и человек вынужден дышать ртом. Это способствует еще большему западанию языка и снижению просвета носоглотки.
Что делать при апноэ?
Для начала обратиться к врачу, чтобы он назначил лечение.
Если причиной остановки дыхания является анатомическая особенность носоглотки, пациентам проводят хирургическую коррекцию. Если же проблема в западающем языке, нужно привыкать спать не на спине, а, например, на боку, чтобы голова не запрокидывалась.
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Анна Морозова