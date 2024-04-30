Названы главные опасности храпа и способы его лечения

Поддерживать тонус мышц носоглотки помогут специальные упражнения. Например, выдвинуть язык максимально вперед и вниз, задержать в таком положении на несколько секунд. Делать нужно по 30 повторов утром и вечером, так тренируются мышцы челюсти и языка. Также перед сном можно зажать между зубами карандаш на две-три минуты. Эффект от техник появится не сразу, а только после длительных тренировок.