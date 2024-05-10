Названы эффективные способы взбодриться за рулем

До этого Романенко рассказала, что холодный душ нужно принимать с осторожностью, потому что он может спровоцировать насморк, бронхит или другое воспаление нижних и верхних дыхательных путей. По ее словам, это связано с тем, что любая прохладная вода обычно приводит к переохлаждению. Помимо этого, она может привести к спазму сосудов, предупредила врач. Это, в свою очередь, может спровоцировать более серьезные проблемы со здоровьем.