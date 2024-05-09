Названы два продукта на завтрак, которые помогут сделать сосуды чистыми

Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук, кардиолог Константин Иванов предупредил, что не стоит для снижения холестерина отказываться от сливочного масла, яиц, сметаны. Ориентироваться стоит на умеренное потребление и противопоказания от врача (если они есть).